Albverein „Wust“ von Wanderwegweisern nimmt ständig zu

Unterriexingen / Günther Jungnickl

Bei der Vertreterversammlung des Stromberggaus im Schwäbischen Albverein in Unterriexingen gab es einen Einblick in die Vielfalt der Aktivitäten dieses Wander- und Naturschutzvereins. Trotzdem bleibt dem Stromberggau im Schwäbischen Albverein (SAV) ein Problem erhalten: die Überalterung der immer noch mehr als 4500 Mitglieder. Wanderwart Richard Becker nannte es „einen Teufelskreis“. Denn in gleichem Maß, wie der Alterungsprozess fortschreite, würden naturgemäß die Wanderwege kürzer – „und das ist für junge Leute uninteressant“. Deshalb sein Vorschlag: „Wir müssen unsere Wanderungen wieder interessanter gestalten.“

Nur wie, ist die große Frage. Denn ohne Zweifel sind die meisten der im Stromberggau organisierten 33 Ortsgruppen äußerst aktiv. Und manche, wie zum Beispiel die Ortsgruppe Gremmrigheim, auch in der Akquise neuer Mitglieder äußerst erfolgreich. 359 Mitglieder hat diese von Heiko Herbst geführte größte Ortsgruppe inzwischen, wie die Vorsitzende des Stromberggaus, Gauobfrau Christel Krumm (Freiberg), in ihrem Rechenschaftsbericht wusste. Die Ortsgruppe Ludwigsburg belegt dahinter den zweiten Rang. Gemmrigheim hat das vor allem durch sein Engagement für junge Familien und seine Jugendarbeit geschafft.

Markgröningens Bürgermeister Rudolf Kürner zeigte sich als Ehrengast der Vertreterversammlung aber vor allem beeindruckt angesichts der Vielfalt des SAV-Angebots und nannte es eine „gewaltige Leistung, dass im Schwäbischen Albverein flächendeckend so viel passiert“. Seine Schäferlaufstadt aber verfügt im Übrigen über die meisten Naturschutzgebiete (Trocken- oder Magerrasen, Überschwemmungsgebiete) im Landkreis Ludwigsburg sowie über eine der ältesten Ortsgruppen im Schwäbischen Albverein. Denn die Gruppe mit derzeit 84 Mitgliedern wurde bereits 1895 gegründet.

Wie wichtig aktive Ortsgruppen sind, betonten sowohl Gauobfrau Christel Krumm, wie auch Wanderwegewart Rainer Czerny. Immerhin betreuen und pflegen sie allein im Stromberggau, der den Kreis Ludwigsburg, den östlichen Enzkreis, das Zabergäu (Kreis Heilbronn) und die Stadt Karlsruhe umfasst, fast 1000 Kilometer Wanderwege. Dazu sind in den 33 Ortsgruppen rund 50 Wegwarte unterwegs sowie zahlreiche ehrenamtliche Helfer, wenn es Not tut.

Allerdings bedauerte Czerny gleichzeitig, dass der „Wust“ von Wanderwegweisern ständig zunehme, weil vor allem kommunale Tourismusverbände zu den Schildern der beiden großen Wandervereinen, wie Schwarzwaldverein oder eben dem Schwäbischen Albverein, auch noch ihre eigenen Wanderrouten anbieten. Dazu zeigte er ein besonders krasses Beispiel am Unteren Torturm in Bietigheim.

Erfreulicheres konnte Wanderwart Richard Becker berichten, denn alle Ortsgruppen hatten im Vorjahr 955 Wanderungen angeboten und damit 1888 Wanderer aktiviert, die dabei beinahe 10 000 Kilometer zurücklegten. Pro Ortsgruppe habe es 2017 demnach rund 29 Aktivitäten gegeben.

Naturschutzwart Werner Brekle wiederum berichtete von 24 Ortsgruppen, die an insgesamt 13 Landschaftspflegemaßnahmen teil genommen haben. Darunter die Metterputzete der Ortsgruppe Sachsenheim. Und natürlich ist der Stromberggau auch Mitglied im Landschaftserhaltungsverband (LEV) geworden.

Wanderheim im April fertig

Der ehemals langjährige Vorsitzende des Stromberggaus, Dieter Auracher, berichtete schließlich noch von den Bauarbeiten am Wanderheim Füllmenbacher Hof in Sternenfels-Diefenbach (Enzkreis), die mit wiederum sehr viel Eigenleistung inzwischen erledigt wurden. Besonders hervorgetan habe sich dabei der „Kassenwart“ (Rechner) des Stromberggaus, Udo Lichtenberger (Ortsgruppe Illingen).

Seit September letzten Jahres war nämlich das Wanderheim wegen der dringend nötigen Brandschutzarbeiten geschlossen worden, doch könnte das „Aushängeschild des Stromberggaus“ (Auracher) fristgerecht zum April 2018 wieder eröffnet werden. Wenn bis dahin auch das Bettenhaus wieder eingerichtet werden kann.

Bis auf die Ortsgruppe Kornwestheim habe sich dafür trotz des dringenden Aufrufs der Gauleitung keine weitere Ortsgruppe bereit erklärt.