Auf einem Weinberg nördlich der Forststraße kurz vor dem östlichen Ortsausgang von Gemmrigheim war am Donnerstag was los. Der Praxiskurs zur Sanierung von Weinbergtrockenmauern fand dort statt. Erst wurden die theoretischen Grundlagen vermittelt. Die zehn Teilnehmer hatten die unterste Mauer zu sanieren, die von Efeu durchwachsen und an einer Stelle schon eingefallen war. Das Gelände, ein ehemaliger Weinberg, in dem die Terrassen liegen, war im letzten Herbst noch stark verbuscht und seit langem nicht mehr bewirtschaftet. Dort wurde im Herbst aufgeräumt, und die 100 Jahre alten und rund 1,40 Meter hohen Trockenmauern aus Muschelkalk und Sandstein lagen frei.

Angeleitet wurde der Kurs von einem Stuttgarter Landschaftsbauer, organisiert wurde er von der Staatlichen Lehr- und Versuchsanstalt für Gartenbau in Heidelberg. „Wir bieten fünf bis sechs Kurse im Jahr an und sind meist schnell ausgebucht“, erzählte Michael Heck, der Projektleiter der Lehr- und Versuchsanstalt.

Die Teilnehmerzahl sei auf zehn begrenzt, um das Wissen durch drei Ausbilder auch hautnah vermitteln zu können, so der Heidelberger. Diese erklärten dann am Donnerstagnachmittag auch zunächst den Ablauf: Die alte Mauer wird auf einer Länger von 15 Metern bis auf das Fundament ausgegraben, es gibt neue Ecksteine an den Seiten, die die Hauptlast tragen. Dazwischen wird entlang des Schnurgerüsts die neue Mauer einen halben Meter nach vorne versetzt aufgebaut mit einer leichten Neigung gegen den Hang.

Bauchige Trockenmauern

Die Trockenmauern wieder herzustellen, wenn sie bauchig werden oder schon eingefallen sind, ist eines der Hauptprobleme, denen sich Peter Wendel vom Regionalmanagement Neckarschleifen stellen muss. Die Nachfolgeorganisation des ILEK-Programms hat es sich zum Ziel gemacht, die Steillagen zu erhalten, was nur geht, wenn auch die Mauern in Ordnung sind und es nicht zu viel Verbuschung gibt. Auf vier Jahre ist das Regionalmanagement, das zu 90 Prozent vom Land finanziert wird, angelegt. „Ziel ist es, die Strukturen so weit aufzubauen, dass es ohne Management läuft“, erklärte Wendel. Das bedeute für die meist älteren Wengerter auch Hilfe, wenn die Mauern bedroht sind. Eine Maßnahme wäre eine Trockenbauerhütte, die mit fünf bis zehn Spezialisten für die Kommunen da ist und solche Mauern sanieren kann. Man sei in Verhandlungen, wo diese dann beheimatet sein könnte, so Wendel, noch sei aber nichts spruchreif.

Das zweite Problem, das sich stellt, sind die Steillagen-Förderungen, die zuletzt auf zwar erhöht wurden, aber nur für ab 5 Ar zusammenhängender Fläche bezahlt werden. Das gibt es in solchen Weinbergen nicht immer und so gehen kleiner Wengerter dabei zuweilen leer aus. Nun sei man dabei ein anderes Berechnungsprinzip durchzusetzen, das hier Abhilfe schafft. Auch bei der Vermarktung liegt manches noch im Argen. Es gibt mit Gemmrigheim, Hessigheim, Mundelsheim, Ingersheim und Freiberg fünf Kommunen, die gar keinem Tourismusverband angehören. Drumherum gibt es zwar einige Verbände, doch die Zusammenarbeit ist eher begrenzt. Immerhin Gemmrigheim will, wie Bürgermeister Jörg Frauhammer am Freitag sagte, nun das Gespräch mit dem 3B-Tourismus zu einem Beitritt suchen.

Dafür dass der Landkreis Ludwigsburg 35 Prozent aller deutsche Steillagen besitzt, sei man beim Tourismus noch ziemlich in den Anfängen“, so Wendel. Möglichkeiten sieht er nicht nur in Tourismusangeboten sondern auch in neuen Weinsorten, die die terrassierten Steillagen aufwerten, wie es die Felsengartenkellerei mehr und mehr versucht.