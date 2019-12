Die Ludwigsburger Energieagentur LEA hat 2018 massiv ihr Gesicht verändert. Bisher in erster Linie in der Energieeinstiegsberatung tätig, unterstützt sie nun Kommunen ganzheitlich. Anselm Laube ist auf Mitgliederwerbung in den Gemeinderäten. Der Geschäftsführer im Interview über das, was die LEA für Kommunen und Privatpersonen leisten kann – und was sie von ihnen verlangt.

Was sagen Sie zum Ergebnis des Klimagipfels in Madrid?

Anselm Laube: Das Versagen der Weltgemeinschaft beim existenziellen Thema Klimaschutz müssen wir als Handlungsauftrag begreifen, Klimaschutz und Energiewende bei uns vor Ort umzusetzen.

Ärgert Sie, dass der Klimaschutz auf die Kommunen abgewälzt wird?

Natürlich könnte Berlin stärker unterstützen. Aber wenn die Bundesregierung sagt: Wir können oder wollen nicht mehr vorgeben, ist das eine Aufforderung an die Kommunen, von sich aus mehr zu machen. Die Kommunen sind auch in der Lage dazu. Und man darf nicht vergessen: Berlin stellt die Mittel zur Verfügung. Wir haben eine Förderlandschaft, die ist so prall gefüllt wie nie. Das Geld liegt auf der Straße, wir müssen es nur nehmen – und gleichzeitig den Klimaschutzgedanken an die Bürgerschaft weitergeben.

Wie läuft ihre Promo-Tour durch die Gemeinderäte?

Ziemlich gut. Wir haben unser Netzwerk in diesem Jahr von acht auf 22 Mitgliedskommunen ausgebaut. Diese Woche soll Gemmrigheim dazukommen. Damit haben wir mehr als die Hälfte der Kommunen und mehr als zwei Drittel der Einwohner vereint. Wir stellen vieles bereit, das es in den Kommunen sonst nicht gibt.

Was genau?

Es geht um indirekte und direkte Förderung. Wir bieten eine Einstiegsberatung für Bürgerinnen und Bürger in Kooperation mit der Verbraucherzentrale Energieberatung, die vom Bundeswirtschaftsministerium gefördert wird. Zudem können wir zahlreiche Fördermittel abrufen und an die Kommunen weitergeben, zum Beispiel Landesmittel für das Fotovoltaik-Netzwerk oder Bildungsangebote in Schulen und Kitas. Dann bringen wir auch Ideen an, die vielleicht nicht üblich und technisch sowie politisch etwas anspruchsvoller sind. Zum Beispiel im Bereich Beleuchtung.

Aber gerade bei der Straßenbeleuchtung sind die Kommunen doch weit.

Stimmt. Aber im Bereich Innenbeleuchtung liegt noch einiges im Argen. Viele Schulen, Hallen und Verwaltungshäuser sind noch nicht umgerüstet – auch weil die Kapazitäten in den Rathäusern fehlen. Wir unterstützen, beantragen Fördermittel. Schulen beispielsweise muss man nicht nur sanieren, sondern auf den neuesten Standard bringen. Den wenn jetzt saniert wird, passiert bis 2050, wo wir klimaneutral sein wollen, nichts mehr.

Die Kommunen zahlen Ihnen Geld, was bekommen Sie dafür?

In Steinheim haben wir beispielsweise dafür gesorgt, dass eine Klimaschutzmanagerin gefördert wird. 150 000 Euro gab es hier für die Personalförderung in den kommenden beiden Jahren. 200 000 Euro zudem für konkrete Maßnahmen. Das löst für die Stadt einen Multiplikatoreffekt aus. Wir haben das Interesse, dass die Kommunen eigeninitiativ und in die Lage versetzt werden, Projekte umzusetzen. Im Gemeinderat darf es nicht nur darum gehen, Geld ausgeben oder zu sparen. Wichtig ist, dass man nicht auf Investitionen in die falsche Richtung setzt.

Zum Beispiel?

Wir versuchen immer noch, durch den Bau von mehr Straßen den Verkehr zu verringern. Dabei ist seit 60 Jahren klar, dass das nicht funktioniert. Stattdessen müsste man Straßen zurückbauen. Wir bauen aber weiter für viel Geld, um den Stau zu vergrößern.

Damit dürften Sie in den Kommunen nicht unbedingt punkten.

Das ist aber genau das Umdenken, das wir bewirken wollen. Wir müssen auch mal der unbequeme Partner für die Kommunen sein – weil es notwendig ist. Und lassen Sie mich dazu noch anmerken: Es wird propagiert, dass Klimaschutz immer ganz viel Geld kosten muss. Dabei bräuchten wir einige Investitionen, wie zum Beispiel Straßen, nicht mehr, wenn wir in eine nachhaltige Stadtentwicklung gehen.

Klingt dennoch nach einem Kampf gegen Windmühlen.

Aber es ist ein lohnender Kampf, den man durchaus gewinnen kann. Gerade der Landkreis Ludwigsburg kann mit seiner Wirtschaftskraft und Bedeutung wahnsinnig viel machen und mutig vorausgehen. Wir müssen auf nichts warten. Nicht auf Berlin, nicht auf technologische Sprünge. Alles, was wir fürs Klima und die Lebenskultur brauchen, haben wir schon. Das einzige, was uns fehlt, ist der Mut.

Was können die Kommunen leisten?

Wenn wir besiedeln, müssen wir uns fragen: Wie? Weise ich auf der Fläche wirklich einen Discounter aus oder versuche ich, die innerstädtische Infrastruktur zu stärken, um nicht noch abhängiger vom Auto zu machen. Das kann, von der politischen Wetterlage unabhängig, auch andere Vorteile bieten. Wir sehen es als unsere Pflicht, auch mal den Finger in Wunde zu legen und beispielsweise zu sagen: Das könnt ihr so machen, aber dann bekommt ihr ein Problem mit der Demografie. Das hat mit Klima erst mal gar nichts zu tun: Wenn ich ein Quartier lebendig gestalte, ist das besser, als wenn eine Einzelperson auf 250 Quadratmetern lebt.

Sie sprechen davon, das kommunale Rückgrat der Kommunen zu stärken. Können Sie das ausführen?

Ein Beispiel aus einem nördlichen Landkreis, da hieß es: Wenn wir im neuen Wohngebiet ein teures Energiekonzept vorlegen und den Stellplatzschlüssel reduzieren, kommen die alle nicht zu uns, sondern siedeln im südlichen Landkreis Heilbronn an. Dieses Denken ist verständlich, aber fatal. Ähnlich verhält es sich bei Gewerbezentren. Was da in die Höhe geschossen ist in den vergangenen Jahren, ist enorm. Es gibt einen wahnsinnigen Flächenverbrauch, aber es wurde nicht ausreichend in die Infrastruktur investiert. Wenn wir das Land hergeben, erwarte ich von Konzernen wie Porsche und Bosch auch, dass ein nachhaltiges Mobilitätskonzept vorgelegt wird und nicht mit Parkplätzen beliebig große, zusätzliche Flächen versiegelt werden.

Parkhäuser und Tiefgaragen?

Ja, oder eben einen Betriebsbus vom nächstgelegenen Bahnhof. Da kann eine Kommune sehr viel Klimaschutz vorleben. Sie bauen da was hin, das die nächsten 40 Jahre Einfluss auf die Infrastruktur hat. Ich wünsche mir mehr Mut, nein zu sagen, und wir möchten die Kommunen genau darin bestärken.

Aber die Kommunen, die das tun, werden zunächst die Verlierer sein.

Klimaschutz ist eine Gemeinschaftsaufgabe. Aber einer muss vorangehen. Und mal ganz ehrlich: Es ist doch auch nicht schlimm, wenn der eine oder andere Logistiker mal nicht kommt. Wichtig ist, dass man über die Entscheidung auch noch in 20 bis 40 Jahren glücklich ist. Es gibt keinen Grund für immer weiter, höher, schneller. Möglingen hat beispielsweise beschlossen, außerhalb des Siedlungsraums keine Flächen auszuweisen. Das kann Ansporn für andere sein.

Und was machen wir dann mit den vielen Wohnungssuchenden?

Unser Wohnflächenverbrauch pro Kopf ist in den letzten Jahren massiv gestiegen. Dichter bauen, nachverdichten und vorhandenen Wohnraum effizienter nutzen. Mehrgenerationenhäuser waren jahrhundertelang Standard – das kann eine Inspiration sein.

Zurück in die Gegenwart: Wo kann man ganz akut ansetzen?

Klassisch lässt sich der Energieverbrauch in Kommunen für Strom, Wärme und Verkehr ganz grob dritteln. Beim Strom hat man schon Fortschritte gemacht. Der Bereich Wärme, ist der, bei dem die Kommune den meisten Einfluss hat. Dafür gibt es auch bereits tolle Beispiele: Kommunen, die strategisch und sehr ambitioniert Wärmenetze ausbauen, von den großen Städten bis zu kleineren Kommunen wie zum Beispiel Bönnigheim oder Freudental.

Haben Sie sich Ziele gesteckt?

Der Klimaschutz ist das große Ziel. Wir möchten für alle im Kreis verantwortlich sein. Perspektivisch sehe ich uns als Institution, die durch den Kreis getragen wird. Durch den Beschluss im Kreistag hat sich schon was getan, weil der Kreis die LEA ab 2020 finanziell unterstüzt.