Kreishaus „Vom Guten das Beste“

Ludwigsburg / bz

„Vom Guten das Beste!“ – der selbstgestellte Anspruch des Verbands Bildender Künstler Baden-Württemberg, Region Ludwigsburg (VBKW), ist hoch. In der Ausstellungsreihe „Kunst im Kreishaus“ präsentiert sich der Ludwigsburger Regionalverband in seiner Jahresausstellung mit rund 30 Künstlern. Zu sehen ist laut einer Mitteilung des Landratsamts eine breite Palette malerischer, grafischer und plastischer Arbeiten. Objekte und Schmuckobjekte bilden darin eine Besonderheit. Die Werke wollen den Betrachter auffordern, in den Dialog zu den unterschiedlichsten künstlerischen Positionen zu treten.

Landrat Dr. Rainer Haas eröffnet die Ausstellung am Mittwoch, 12. September, um 19 Uhr im Foyer des Ludwigsburger Kreishauses. Alle Kunstinteressierten sind dazu willkommen. Das Trio Bluesette bestreitet den musikalischen Teil der Eröffnung. Der Kunsthistoriker C. Martin Schmid führt in die Ausstellung ein. Ein Kunstrundgang mit den Künstlern findet am Mittwoch, 17. Oktober, um 18 Uhr statt. Treffpunkt ist die Bürgerinfo im Foyer des Kreishauses.

Die Ausstellung im Ludwigsburger Kreishaus läuft bis 19. Oktober.