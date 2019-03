Alles begann mit den Fröschen. Als der gebürtige Besigheimer Conrad Fink im Alter von fünf Jahren mit seiner Familie nach Bietigheim umzog, hatte er sein Refugium gefunden. Denn die Seewiesen mit ihren Wiesen, Feldern und dem Wald waren ein Paradies für ihn. „Im Laiernwald kletterten wir als Kinder auf den Bäumen herum, auf den Wiesen gab es noch Margeriten für Muttertagssträuße und auf den Feldern blühten Kornblumen, Kamille und Klatschmohn“, schwärmt der 68-Jährige. Vor allem aber gab es Laubfrösche in Massen, wenn die Felder abgeerntet waren. „Jeder von uns Kindern hielt seinen eigenen Frosch in einem Froschglas, fütterte ihn mit Stubenfliegen und beobachtete sein Verhalten“, sagt Fink heute, und hält die Vorliebe für Amphibien als Grund für seine Berufswahl. Conrad Fink ist studierter Diplomingenieur für Landschaftspflege. Sein Studium hat er in Weihenstephan abgeschlossen, einer Agrar-Außenstelle der Technischen Uni München.

Nicht nur Laubfrösche

Conrad Fink hat sich nicht nur auf Laubfrösche beschränkt: Im Laufe der Jahre kamen noch Wechselkröten und Feuersalamander, Eidechsen und Schildkröten hinzu. Auch ein 40-Liter-Aquarium für seine Fische wurde ihm einst geschenkt. Und selbst eine Schlange fing er einmal ein und deren Abwehrgestank hat er heute noch in der Nase. Fink: „Ich kann deshalb Schlangen buchstäblich riechen.“

Natürlich hatte der heutige Naturschützerbeauftragte auch Hunde, Katzen oder Hasen – doch kein Weg führte an seinen Amphibien vorbei. In Besigheim hatte er einmal im Dachboden des Alten Rathauses mit seiner Mutter nach Fledermäusen gesucht, doch nur eine Fledermaus-Mumie entdeckt. Doch auch den Fledermäusen gehört seitdem seine große Liebe, weshalb er sich als Erwachsener auch weiterhin in der Arbeitsgruppe Fledermausschutz engagiert, um ihnen mehr Lebensraum zu verschaffen. Aber seine besondere Zuneigung hat er nicht zuletzt wegen des allgemeinen Insektensterbens in diesem Jahrhundert für die Wildbienen entwickelt. Allein 600 Wildbienenarten habe es gegeben, doziert er mit Eifer, doch einige davon seien inzwischen bereits ausgerottet worden. Deshalb setzt er sich auch nach wie vor für den Naturschutz ein und grämt sich zuweilen unmäßig, weil sukzessive Wiesen und Felder immer mehr zugebaut werden. „Das einzige, was sich gut entwickelt, ist die Zerstörung unserer Lebensgrundlagen und die unserer Kinder und Enkel, denn die müssen auf unserem geplünderten Planeten leben“, sagt Conrad Fink.

Deshalb denkt er noch mit Sehnsucht an die 1980er-Jahre des vergangenen Jahrhunderts zurück, als noch Umweltthemen die Themen Nummer eins waren. „Doch davon ist heute nichts mehr zu spüren“, sagte er fast resignierend.

Doch einer wie Conrad Fink gibt trotzdem nicht auf: Pflegt mit der Ortsgruppe des Schwäbischen Albvereins den Halbtrockenrasen der „Alten Bahnlinie“, kümmert sich um die seltenen Schwarzpappeln vom Neckar, spendet Freiberger Bürgern Bäume, kümmert sich in Kooperation mit Schulen und Kindergärten um das Umweltbewusstsein und die Umwelterziehung von Kindern und Jugendlichen und beteiligt sich aktiv an der Neckarputzete zusammen mit den Angelvereinen oder die Markungsputzete von Freiberg, die an diesem Samstag wieder stattfindet.