Transparenz „So schlecht ist die Beteiligung der Bürger in Löchgau nicht“

Breitgefächertes Instrumentarium in Bietigheim-Bissingen

Die Formen der Bürgerbeteiligung in der Stadt Bietigheim-Bissingen sind vielfältig. Sprecherin Anette Hochmuth nennt zum einen die regelmäßigen Bürgergespräche mit Oberbürgermeister Jürgen Kessing in den Stadtteilen. Zum anderen würden die Bürger bei größeren Vorhaben beteiligt. In jüngster Zeit beispielsweise bei den Planungen für das Bogenviertel („DLW-Areal“), bei den Verkehrsplanungen der Stadt oder, zuletzt, beim Quartierskonzept Innenstadt. Die Formen sind vielfältig: Sie reichen von der Bürger­information über Workshops, wie es sie bei der Verkehrsplanung gab, bis hin zu einem „Bürgercafé“, das eingerichtet wurde, als es um einen neuen Spielplatz hinter der Pauluskirche ging.

Zur traditionellen Bürgerbeteiligung zählt das Bürgergespräch einmal pro Jahr im Anschluss an eine Gemeinderatssitzung im Dezember in der Kelter. Alle drei Monate besteht zudem Gelegenheit für die Bevölkerung, beim Punkt Bürgerfragen im Gemeinderat ihre Anliegen zu äußern.

Zu den neueren Formen gehört das Internet, wo auf der städtischen Homepage Pläne eingesehen werden können, und wo man sich per Mail an die Stadtverwaltung wenden kann. Im Falle des Bogenviertels wurde sogar eine separate Internetseite erstellt. Nur Chats, also die Möglichkeit, sich via Internet direkt mit Mitarbeitern der Stadtverwaltung auszutauschen, gebe es noch nicht, so die Sprecherin. um