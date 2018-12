Grundsicherung „Reform von Hartz IV ist notwendig“

Mathias Schmid

SPD-Bundeschefin Andrea Nahles hat angekündigt, Hartz IV abschaffen und durch eine neue Form der Grundsicherung ersetzen zu wollen. Noch ist nicht klar, wie die aussehen soll. Die Landtagsabgeordneten des Wahlkreises Bietigheim, Fabian Gramling (CDU) und Daniel Renkonen (Grüne), sehen Reformbedarf, sind aber gegen ein bedingungsloses Grundeinkommen.

Beim Thema Hartz IV sind sich die beiden zunächst einig: Abschaffung nein, Modernisierung ja. „Hartz IV hat uns zurück zu alter Stärke geführt, die Arbeitslosigkeit deutlich reduziert. Deshalb ist es für mich nicht ganz nachvollziehbar, warum die SPD mit dem Vaterschaftstest solche Probleme hat“, sagt Gramling, ist aber auch der Meinung: „Durch den Wohlstand sind wir als Gesellschaft ein bisschen träge geworden. Deshalb brauchen wir in Deutschland Reformen. Dazu gehört auch eine Sanierung von Hartz IV.“ Renkonen stimmt auch angesichts faktischer Vollbeschäftigung im Landkreis Ludwigsburg ein: „Hartz IV hat in gewisser Weise, so schlimm es auch für manche Betroffene sein mag, dazu beigetragen, dass sich der Arbeitsmarkt weiterentwickelt hat und die Arbeitslosenzahlen runtergegangen sind.“

Der Grünen-Politiker betont aber auch: „Ich bin schon der Auffassung, dass man dieses System Hartz IV überdenken muss.“ Denn man dürfe nicht außer Acht lassen, „dass die Schere zwischen Arm und Reich auch in unserem Land immer weiter auseinandergeht.“ Wo er auf jeden Fall ansetzen würde, ist der Regelsatz. Mindestens 500 Euro sollte der aus seiner Sicht betragen.

Mit einer Hartz-IV-Reform kommt ein bedingungsloses Grundeinkommen wieder auf den Tisch. Geld vom Staat, sodass es gut zum Leben reicht, ohne Verpflichtungen. „Das Gießkannenprinzip halte ich grundsätzlich für eine falsche politische Methode. Man muss auch immer schauen, wo man damit hilft“, meint Gramling, „für mich ist es wichtig, dass man die Menschen in den Arbeitsmarkt bringt und denen, die glauben, keine Perspektive zu haben, eine solche gibt.“

Renkonen pflichtet bei: „Ich halte nichts von einem Grundeinkommen à la Götz Werner.“ Der Gründer der Drogeriekette dm steht seit vielen Jahren dafür ein und stellt eine Größenordnung von 1000 Euro in den Raum. Für Renkonen wäre das auch beim Thema Arbeitsanreize ein falsches Signal. „Wir wollen nicht, dass jemand so viel Grundeinkommen erhält, dass er sagt: ‚Ich kann zu Hause bleiben.’“ Viel mehr plädiert er für eine Grundsicherung, „die alle Sozialleistungen zusammenfasst“, beispielsweise Wohngeld, Bafög, Arbeitslosengeld. Auch die Möglichkeit, sich etwas zur Grundsicherung hinzuzuverdienen, soll verbessert werden. Derzeit fließen 80 bis 100 Prozent des Geldes, das sich Arbeitslose dazuverdienen, wieder an den Staat.

Weniger einig sind sich die Landespolitiker beim Thema Sanktionen für Arbeitslose, die die Regeln der Arbeitsagentur nicht einhalten. Gramling hält diese im Einzelfall für gerechtfertigt: „Für mich ist nicht nachvollziehbar, warum jemand, der arbeitsfähig ist, damit überfordert sein sollte, in zwei Wochen um zehn Uhr bei einem Vorstellungsgespräch zu sein, während die Allgemeinheit für ihn bezahlt. Das stößt in der Bevölkerung zurecht auf Unverständnis und da können wir uns als Staat auch nicht auf der Nase rumtanzen lassen“, sagt er.

Renkonen macht sich mehr Sorgen um jene, die tatsächlich nicht arbeiten können. „Das Thema Sanktionen läuft häufig ins Leere, weil es eine Gruppe trifft, die gar nicht arbeiten kann. Genau um die geht es beim Thema Langzeitarbeitslosigkeit“, spricht Renkonen zum Beispiel psychisch kranke Menschen an. „Diese Leute brauchen individuelle Förderung und Therapie. Ich glaube, dass man auf Sanktionierung in gewissen Fällen verzichten kann und die Leute lieber individuell, häufig über Therapien, fördern sollte.“

Leute in Arbeit bringen, das ist für beide Bietigheimer Landtagsabgeordnete das oberste Ziel. Aber was passiert eigentlich, wenn der Arbeitsmarkt einbricht und die Jobs schlicht nicht mehr vorhanden sind? Das müsse noch erarbeitet werden. Renkonen verweist auf das Vorhaben seines Parteivorsitzenden Robert Habeck, bis 2020 eine Arbeitsmarktreform – inklusive Bürgerversicherung und Grundrente – auszuarbeiten. Auch Gramling betont: „Wir dürfen jetzt ja keinen Schnellschuss machen. Was wir brauchen, ist ein tragfähiges Konzept für Gesamtleistungen, mit dem wir auch auf schlechtere Zeiten vorbereitet sind.“

Stellt sich zuletzt die Frage: Wie soll das finanziert werden? Grünen-Chef Habeck spricht bei seiner Reform-Vision mit höheren Löhnen und mehr Grundsicherung von 30 Milliarden Euro Mehrkosten. „Solche Summen kriegen wir nicht über eine Umverteilung hin“, sagt Renkonen. Er will „über eine Art Vermögenssteuer“, aber auch mit Einnahmen aus der Erbschaftssteuer zumindest Teile des benötigten Geldes generieren. Beim Thema Vermögenssteuer gehe es um „Einkommensmillionäre und -milliardäre, die das mehr oder weniger aus der Portokasse bezahlen können“. Er kenne Beispiele von Leuten, die auch bereit wären, eine solche Steuer zu bezahlen, „aber nur wenn sichergestellt ist, dass man den Menschen hilft, die nicht so gut dastehen“.

Gramling setzt vor allem darauf, endlich die Online-Riesen zur Kasse zu bitten. Unternehmen wie Amazon oder Apple zahlen in Deutschland kaum Steuern. Dadurch gehen dem Staat Milliarden durch die Lappen. „Der Einzelhandelsladen in der Bietigheimer Altstadt hat steuerlich einen Standortnachteil. Das darf nicht sein“, betont er.