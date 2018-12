Freiberg „Kiss-and-go“-Zonen statt Elterntaxis

Von Günther Jungnickl

Mit großer Mehrheit hat der Technische Ausschuss des Freiberger Gemeinderats am Dienstag die Erprobung von „Elterntaxifreien Zonen“ als Pilotprojekt an der Kasteneckschule in Heutingsheim beschlossen.

Auslöser dafür war ein bereits im Juli gestellter Antrag der Freien Wähler im Gemeinderat, weil sie eine enorme Zunahme des Autoverkehrs vor den städtischen Schulen und Kindergärten ausgemacht hatten. „Der Schutz von Kindern muss eine unserer höchsten Prioritäten sein“, hieß es in diesem Papier zur Begründung. Weil nach Ansicht der fünfköpfigen Fraktion es durch „ungeordnetes Parken“ dort immer wieder zu gefährlichen Verkehrssituationen komme, beziehungsweise Anlieger immer wieder regelrecht „zugeparkt“ würden.

Die Forderung der Fraktion deshalb: Einrichtung von „Kiss-and-go“-Zonen, also dezentralen Ausstiegsstellen. Das bedeutet sowohl bauliche Veränderungen wegen dafür notwendiger Umbaumaßnahmen und Beschilderungen, sowie durch verstärkte Kommunikation die Sensibilisierung von Eltern. Deshalb hatte sich der Gemeinderat nur sehr kurz mit dem Thema beschäftigt und es kurzerhand an den Technischen Ausschuss (für den baulichen Teil) und an den Verwaltungsausschuss (wegen Kommunikation und Sensibilisierung) verwiesen.

„Unser Ziel muss es sein, diese Situation zu entspannen, indem wir Hol- und Bringzonen ausweisen“, heißt es in dem Antrag und jetzt hielt sich der Technische Ausschuss auch daran.

Ute Kienle (Freie Wähler) appellierte an die Einsicht aller Beteiligten, forderte aber im gleichzeitig auch mehr Kontrollen an. Während CDU-Fraktionschef Willi Zimmer an den Bürgerentscheid vom Dezember 2016 erinnerte, wo doch unter dem Motto „Kurze Beine, kurze Wege“ der Erhalt aller drei Grundschulen in der Stadt durchgesetzt worden war. „Da müsstet Ihr Grünen doch jetzt auf die Barrikaden gehen“, sagte er an Elvira Kuhnle-Chmielnicki von der OGL gewandt. Die Grünen hatten damals die Bürgerinitiative unterstützt.

Bürgermeister Dirk Schaible fand das Ganze „ein spannendes Thema“, war auch mit verstärkten Kontrollen einverstanden, schlug jedoch erst einmal einen Pilotversuch an der Kasteneckschule in Heutingsheim vor.

Ein Versuch wert

Im Kontakt mit der Schulleitung und den Elternvertretern soll dort erst einmal erfasst werden, wie viele Kinder in der Regel zu welchen Schulzeiten überhaupt mit dem Auto gebracht werden, wo ihr Ausstieg erfolgt und warum man sie mit dem Auto bringt.

Auch sollte man erfahren, ob die Kinder lediglich aussteigen, oder ob sie von der Mutter oder dem Vater noch bis ins Klassenzimmer begleitet werden. Und letztlich geht es auch darum, wo die Gefahrenquellen liegen.

Walter Bäßler (FWV) und Klaus-Peter Bakalorz (SPD) schlugen als Alternative zur Kasteneckschule den Kindergarten „Die Murmel“ vor, der gerade in Heutingsheim neu gebaut wird. Doch Bürgermeister Schaible sah in der Kasteneckschule das interessantere Objekt, weil Schulkinder öfter als Kindergartenkinder zu Fuß oder mit dem Rad unterwegs sind, also das Gefahrenpotential wesentlich größer sei. „Den Versuch ist es allemal wert“, befand das Stadtoberhaupt. Letztlich stimmten seinem Vorschlag dann neun Stadträtinnen und Stadträte zu, zwei enthielten sich ihrer Stimme und einer stimmte dagegen.

Wenn das Pilotprojekt die erhofften Erkenntnisse bringt, dann sollen auch die Flattichschule in Beihingen und die Grünlandschule in Geisingen „Elterntaxifreie Zonen“ bekommen. Und ebenso die sechs städtischen Kindergärten: Das August-Müller-Kinderhaus, das Flattichkinderhaus, der Käthe-Kollwitz-Kindergarten, der Kindergarten „Die Murmel“, sowie auch der Ried- und der Beethovenkindergarten.