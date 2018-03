(K)ein Grüner Daumen

cd

Frühling heißt bei mir Pflanzenzeit. Seit Jahren versuche ich mich an einem kleinen Kräuter- und Gemüsegarten. Und eigentlich, so dachte ich, habe ich auch etwas Talent geerbt. Denn mein Opa war ein begnadeter Hobbygärtner und stolzer Besitzer von mindestens sechs Schrebergärten. Da muss ich doch zumindest etwas von dem Grünen Daumen abgekommen haben. Doch alles, was aus den 28 kleinen Töpfen auf meiner Fensterbank sprießen will, ist ein einsamer Rosmarin, der vielleicht für ein Gericht reichen wird. Eine Reihe Minze, die zumindest im Sommer reichlich Frische in die Cocktails bringt und eine Sonnenblume. Der Rest wird aber weiterhin fleißig gegossen in der Hoffnung, dass sich doch noch ein Samen öffnet. Und siehe da: Heute morgen hat sich auch eine rote Habanero dazugesellt. Vielleicht klappt es ja doch noch mit dem Grünen Daumen. Oder ich sollte lieber die Pflanzenfibel von meinem Opa heraus kramen. Ein bisschen Zeit zum Säen ist schließlich noch.