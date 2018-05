BZ-Redaktionsbesuch „Der Rechtsstaat setzt sich durch“

Andreas Lukesch

Der baden-württembergische Innenminister, Stellvertretende Ministerpräsident und CDU-Landesvorsitzende Thomas Strobl hat sich nach den internen Querelen um die Wahlrechtsreform und diversen Querschüssen aus den eigenen Reihen und von Seiten der Opposition im BZ-Redaktionsgespräch klar zur grün-schwarzen Koalition im Land bekannt. Zuvor hatte Strobl Ministerpräsident Winfried Kretschmann bei dessen 70. Geburtstag „Koalitionstreue“ versprochen.

Auch gegenüber der BZ versicherte Strobl: „Grüne und Schwarze haben in den vergangenen zwei Jahren erfolgreich und vertrauensvoll miteinander gearbeitet, und das werden wir auch bis 2021 tun. Baden-Württemberg hat eine gute und erfolgreiche Landesregierung, die das Land nach vorne bringt.“

In den zurückliegenden Wochen und Monaten habe es sehr viel politische Selbstbeschäftigung auf beiden Seite gegeben, so Strobl. Zu viel nach seinem Geschmack. „Das mögen die Menschen nicht. Sie wollen, dass wir ihre Probleme anpacken.“

Halbe Million Euro täglich

Und das tue die Landesregierung. In der Kultuspolitik stehe die Qualität des Unterrichts wieder im Vordergrund, die innere Sicherheit sei durch die größte Einstellungsoffensive und ein hochmodernes Polizeigesetz gestärkt worden, und die Digitalisierung werde mit Investitionen von rund einer halben Million Euro täglich vorangetrieben.

Allerdings, das gestand Strobl ein, stoße der Infrastrukturausbau auch an Grenzen. Etwa im Straßenbau. „Wir investieren so viel wie möglich, aber viel mehr Straßenbau geht nicht – die Planungs- und Baukapazitäten sind ausgelastet.“

Thomas Strobl hatte bei seiner Tour durch den Wahlkreis des CDU-Landtagsabgeordneten Fabian Gramling zuvor das Bietigheimer Werk von „ElringKlinger“ besucht und sich beeindruckt von der Erweiterung am Standort gezeigt. In dem Zusammenhang nannte er es auch Aufgabe und Verpflichtung von Kommunalpolitik, der Wirtschaft Flächen für Expansionen und Neuansiedlungen zur Verfügung zu stellen. „Ich war selbst 27 Jahre lang Kommunalpolitiker. Wir waren stets alle daran interessiert, in der Region neue Arbeitsplätze zu schaffen.“ Es bereite ihm Sorgen, wenn Kommunen heute den Verzicht auf zusätzliche Gewerbeflächen erklärten, „weil sie den zusätzlichen Verkehr fürchten“. Die infrastrukturellen Probleme gehe man gemeinsam an, auch wenn sich der industrielle Umbruch und der Ausbau des Straßennetzes in unterschiedlichen Geschwindigkeiten vollzögen. „Das ist so“, sagte Strobl.

Der Innenminister stellte sich einen Tag nach der Anhörung im Innenausschuss zu den Vorkommnissen bei der Abschiebung eines Flüchtlings aus Togo in der Flüchtlingsunterkunft in Ellwangen erneut hinter die Polizei. Die Abschiebung war zunächst am Widerstand zahlreicher Bewohner der Unterkunft gescheitert (die BZ berichtete). Die Polizei habe absolut korrekt, klug, besonnen und der Situation angemessen reagiert. Einen rechtsfreien Raum habe es zu keiner Zeit gegeben. Die Anhörung im Innenausschuss habe sämtliche Kritik von FDP und AfD in sich zusammenfallen lassen. „Da wäre von diesen Fraktionen mindestens eine Entschuldigung gegenüber der Polizei fällig gewesen.“

Abgebrochene Abschiebungen aus polizeitaktischen Gründen kämen immer wieder vor, Ellwangen habe allerdings eine hohe Aufmerksamkeit auf sich gezogen. „Der Rechtsstaat setzt sich durch. Das zeigt doch gerade auch dieser Fall. Wir schieben konsequent ab, setzen die Ausreisepflicht auch durch. Da haben wir keinen Nachholbedarf.“ Bereits 2016 hatte Strobl den „massenhaften Missbrauch“ des Asylrechts beklagt und eine „härtere Gangart“ gegenüber reinen Armutsflüchtlingen gefordert.

Heute stellte Strobl der Sicherheitspolitik im Land und der Polizeiarbeit ein gutes Zeugnis aus. Mit Blick auf die derzeit in den kommunalen Gremien diskutierten Kriminalitätsstatistiken sagte Strobl: „In Sachen Sicherheit ist Baden-Württemberg spitze. Die Menschen bei uns im Land haben mit die niedrigste Kriminalitätsbelastung bundesweit.“ Bei der in der Vergangenheit explodierenden Zahl der Wohnungseinbrüche etwa habe man in den vergangenen zwei Jahren die Trendwende geschafft, mit Rück­gängen im zweistelligen Prozentbereich allein im Landkreis Ludwigsburg. „Das ist ein Erfolg, weil die Polizei das Thema aktiv angegangen ist.“

Selbst im Zusammenhang mit der heftigen Kritik seitens der FDP im Rahmen des Osmanen-Germania-Bandenprozesses in Stuttgart sprach Strobl von Erfolgen. „Die Führungsriege der Osmanen steht in Baden-Württemberg vor Gericht. Und warum? Weil die baden-württembergische Polizei, auch und vor allem die Kollegen im Polizeipräsidium Ludwigsburg gemeinsam mit dem Landeskriminalamt, eine so hervorragende Arbeit geleistet hat.“ Strobl hatte sich im Rahmen seines Wahlkreisbesuchs auch mit Sicherheits- und Rettungskräften getroffen.