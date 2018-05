Erfolgsgeschichte „Das riecht wie zuhause“

Markgröningen / bz

Die Geschäftsführerin der Wezet-Beschriftungsfabrik in Unterriexingen, Antje Zeug-Bader, kontaktierte die Kümmerinnen der IHK-Bezirkskammer Ludwigsburg, weil sie einen Flüchtling ausbilden wollte. Emad Sabbagh stand dann eines Tages mit einem ehrenamtlich arbeitenden Markgröninger Bürger vor ihrer Eingangstüre und erzählte, dass er bereits fünf Jahre als Werbetechniker in seiner Heimat gearbeitet habe. Nach einem Blick in die Produktion der Beschriftungen aus Klebefolie sagte der Syrer: „Das riecht wie zu Hause in der alten Firma“.

Sabbagh arbeitete ein paar Tage zur Probe und dann war klar, er darf eine Ausbildung bei Wezet beginnen. Inzwischen lernt er seit September 2017 den Beruf „Mediengestalter Fachrichtung Digital und Print“, so die IHK, Bezirkskammer Ludwigsburg, in ihrem Bericht über den Syrer.

„Wir sind mit der Ausbildung eines Flüchtlings plötzlich mit ganz neuen Herausforderungen konfrontiert worden. Aber wir haben diesen Schritt nicht bereut. Es ist eine echte Bereicherung für unsere Unternehmenskultur.“ Sabbagh sei hoch motiviert und habe sich auch aufgrund seiner guten Vorkenntnisse rasch in die betrieblichen Prozesse eingefunden, so die Geschäftsführerin.

Die Sprachbarriere war für ihren Schützling, der mit einem Abitur in Mathematik und Physik im Herbst 2015 nach Deutschland kam, im Berufsleben nicht so ganz einfach. Emad Sabbagh hat sehr gute Sprachkenntnisse, aber es gibt immer wieder Worte, die ganz abgesehen von Fachbegriffen, Abkürzungen und Redewendungen in ganz einfacher Sprache erklärt werden müssen. So werde es noch eine ganze Weile dauern, bis er problemlos mit Kunden telefonieren kann.

Auch die Berufsschule ist eine große Hürde. Enger Kontakt mit dem Klassenlehrer sowie die Beratung und die organisierte Unterstützung der IHK-Kümmerinnen in Form von ausbildungsbegleitenden Hilfen eines Ausbildungsbegleiters seien dafür genau das Richtige gewesen.

Heike Felbecker-Janho und Elena Burdukovski, die beiden Kümmerinnen der IHK im Kreis Ludwigsburg, beraten im Rahmen des Projektes „Integration durch Ausbildung – Perspektiven für Flüchtlinge“ sowohl Unternehmer als auch Flüchtlinge, die eine Ausbildung beginnen möchten. Darüber hinaus arbeiten sie eng mit verschiedenen Kooperationspartnern, wie dem Jobcenter, der Agentur für Arbeit oder der Ausländerbehörde, zusammen. „Ein gut funktionierendes Netzwerk ist elementar für den Erfolg des Wirkens unserer Kümmerinnen“, so IHK-Bezirkskammerpräsident Albrecht Kruse.

Die Unterstützung, die sie leisten, ist fallbezogen ganz unterschiedlich, da viele Flüchtlinge mit verschiedenen Problem konfrontiert werden. Oft werden zur Lösung dieser auch Netzwerkpartner, wie beispielsweise ehrenamtliche Betreuer oder Mitarbeiter der Jugendhilfe, eingebunden.

Am Anfang steht immer erst einmal eine Bestandsaufnahme. Es sei wichtig, sich zunächst ein genaues Bild vom Kompetenzprofil des Flüchtlings und den Rahmenbedingungen im ausbildungsinteressierten Betrieb zu machen, um zielgerichtet und passgenau beraten oder gegebenenfalls weitervermitteln zu können, so Kruse.

Kammerpräsident Albrecht Kruse wünscht sich, dass mehr Betriebe dem Beispiel in Unterriexingen folgen und sich für die Ausbildung eines Flüchtlings entscheiden.

„Wir brauchen weitere solcher Erfolgsgeschichten, die zeigen, dass sich dieser Weg zur Sicherung von Fachkräften lohnt.“ Die nötige Unterstützung stellt er den Betrieben im Landkreis durch das Team der IHK-Bezirkskammer Ludwigsburg in Aussicht.