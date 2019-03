Die Schulen sollen digitaler werden. Das soll der Digitalpakt ermöglichen in dessen Rahmen der Bund den Ländern 5 Milliarden Euro zur Verfügung stellt. Aber welchen Einfluss hat die Digitalisierung eigentlich auf die Ausbildung der Lehrer und sind diese überhaupt bereit dafür? Dazu hat die BZ mit Christine Bescherer gesprochen. Sie ist Professorin an der Pädagogischen Hochschule in Ludwigsburg und eine von nur drei weiblichen Professorinnen in Deutschland, die künftige Informatiklehrer ausbilden.

Das Thema Ella - die gescheiterte gemeinsame Bildungsplattform für alle Schulen in Baden-Württemberg - beschäftigt weiter die Politik und sorgt für Knirschen in der Koalition.

Christine Bescherer: Das ist auch echt eine Katastrophe, denn es wäre sehr hilfreich wenn man das hätte. Damit könnte man relativ sicher Daten austauschen. Die Situation im Moment etwa mit Dropbox ist sehr hart an der Legalitätsgrenze. Das ist auch schlecht vor dem Hintergrund dessen, was man den Schülern vermitteln will, nämlich das man nicht alles was umsonst ist, verwenden soll. Meist „bezahlt“ man dort nämlich über die Preisgabe seiner Daten. Dieses Bewusstsein zu schaffen ist wichtig.

Schon beim erstmaligen Scheitern von Ella haben Lehrer sich beklagt, dass sie sich nun um die digitale Weitergabe von Materialien kümmern müssen, dafür aber gar nicht ausgebildet seien.

Wir hatten vor einigen Jahren das Fach Informatik im Studiengang Lehramt Werkreal-, Real- und Hauptschule drin und jetzt seit dem Wintersemester wieder neu im Lehramt Sekundarstufe I. Zwischendrin war es kein Schulfach und dann kann man den angehenden Lehrern auch nicht anraten, dies zu studieren. Jetzt gibt es wieder Informatik als Schulfach und auch bei uns in Lehrerausbildung. Da wird jetzt die Systemadministration auch geleert. Es gibt allerdings nur eine verschwindend geringe Anzahl an Informatikstudierenden. Wir hier in Ludwigsburg sind die erste der Pädagogischen Hochschulen, die dieses Fach anbieten.

Dabei ist Informatik kein neues Fach und auch die Tatsache, dass es immer wichtiger wird, ist nicht neu.

Früher stand Informatik beziehungsweise Informationstechnische Grundlagen (ITG) im Lehrplan, da wurde Excel erklärt von einem Mathelehrer. Daneben ging es immer nur um Medien aber nicht kombiniert mit Informatik. Inzwischen wird in diesem Zusammenhang auch die Vermittlung von informatischem oder algorithmischem Denken gefördert, etwa im Rahmen des von der Deutschen Telekom Stiftung finanzierten Projekts „Digitales Lernen Grundschule – Stuttgart/Ludwigsburg“. Dieses Projekt wurde von 2016 bis 2018 hier an der PH Ludwigsburg durchgeführt. Es ist aber schon wichtig, dass digitale Medien in allen Fächern eine Rolle spielen. Ich würde immer analog beginnen und dann den Mehrwert von digitalen Medien nutzen. Mit einer App kann man etwa in der Grundschule am Tablet-PC oft mehr machen als nur analog. Gut wäre, wenn auch alle Dozenten die digitalen Varianten der Lehrmittel nutzen.

Das tun sie nicht?

Nein bei den Dozenten herrscht da eine gewisse Scheu manchmal, aber auch bei den Studenten. Wir haben Seminare zur analogen Lehrmittelverwendnung und zur digitalen Lehrmittelverwendung angeboten und der Kurs mit digitalen Lehrmitteln wurde kaum angenommen.

Was glauben Sie, woran das liegt?

Gerade bei Studierenden, die Grundschullehrer werden wollen, ist oft eine Vermeidungshaltung da. Für sie ist das Digitale vor allem eine Freizeitaktivität und hat nichts mit dem Unterrichten zu tun. Das finde ich schon problematisch, denn die Studierenden können ja nicht erwarten, dass sie in ihrem Arbeitsleben nie damit konfrontiert werden.

Inwiefern ist die Digitalisierung der Grundschule schon wichtig, weil es zur Lebenswirklichkeit auch von jungen Kindern gehört, mit Smartphone und Co. umzugehen?

Gerade in der Medienpädagogik ist das wichtig. Das müssen alle Studenten bei uns belegen. Da geht es darum, den bewussten Umgang damit zu lernen. Das ist natürlich auch sehr bedeutend.

Wie kann man denn Lehrer, die sich der Digitalisierung verschließen, dafür begeistern?

Wenn es da ein Patentrezept gebe, könnte man damit sehr reich werden. Ich glaube, dass das nur durch die Vorbildfunktion geht und dazu müssen die Dozenten auch ihre Angst verlieren vor dem Thema. Außerdem braucht man eine unkomplizierte Support­struktur. Wenn eine Grundschullehrerin zum Beispiel digitale Medien einsetzen will, braucht sie eine niederschwellige Anlaufstelle, die ihr helfen kann beim Umsetzen. Dazu haben wir von der PH einen Antrag gestellt. Wir wollen eine solche Einrichtung hier erschaffen, für die Fortbildung haben wir ein solches Zentrum schon. Außerdem wollen wir es den Studenten im Studium unmöglich machen, dem Thema Digitalisierung zu entgehen.

Ist die Digitalisierung mit einer anderen Entwicklung im Klassenzimmer vergleichbar? Etwa der vom Rechenschieber zum Taschenrechner?

Als der Taschenrechner eingeführt werden sollte, war die Skepsis auch groß und es wurden Pamphleten dagegen verfasst. Das gab es aber auch schon beim Buchdruck. Neue Medien führen immer zu Klagen. Im Gegensatz zum Taschenrechner durchdringen die digitalen Medien aber alles, unser ganzes Denken. Deshalb ist auch wichtig zu wissen wie Algorithmen arbeiten, finde ich.