Ludwigsburg „Alles auf Anfang“ bei den Schlossfestspielen

Ludwigsburg / Bettina Nowakowski

Für Thomas Wördehoff ist das diesjährige Motto „Alles auf Anfang“ sehr passend, denn: „Wenn man aufhört, denkt man ja eigentlich auch gleichzeitig an den Anfang, wie wird es weitergehen, was kommt als Nächstes.“

Das letzte „Fest der Interpreten“ vom 9. Mai bis 20. Juli beendet nach zehn Jahren die Intendanz von Thomas Wördehoff bei den Ludwigsburger Schlossfestspielen. In fast 60 Konzerten werde man Gelegenheit haben, „Musik so zu erleben, als würde man sie zum ersten Mal hören.“ Denn Wördehoff und sein Team bleiben ihrem Konzept treu: Die Mischung aus verschiedenen Kunstformen und Kulturen, die Begegnung von klassischen Kompositionen mit modernen Interpretationen der Künstler bestimmen auch diese Saison das hochkarätig besetzte Programm.

Den ersten Höhepunkt setzt das Eröffnungskonzert am 9. Mai. „Die beste Besetzung, die man derzeit hören kann“, meint Thomas Wördehoff. Das Orchester der Schlossfestspiele eröffnet mit Dmitri Schostakowitschs 13. Sinfonie „Babi Jar“. Als Solist wird Opernsänger René Pape auftreten, der die Solopartie extra für das Eröffnungskonzert einstudiert, sowie der finnische Männerchor Ylioppilaskunnan Laulajat, der vor einigen Jahren in Ludwigsburg für Begeisterung sorgte. Die Eröffnungsrede hält der renommierte Pianist Igor Levit, der als bekennender Europäer die europäische Idee in der Musik und Gesellschaft zum Thema macht.

Auch das beliebte Klassik- Open-Air und Feuerwerk am 13. Juli feiert unter dem Titel „Viva Europa!“ den europäischen Gedanken. Für das Abschlusskonzert am 20. Juli hat sich Thomas Wördehoff „einen Traum erfüllt“. Igor Levit (Klavier) und Thomas Gansch (Trompete) kommen zu diesem Finale erstmalig zusammen, um mit dem Orchester Dmitri Schostakowitschs „Konzert für Klavier und Trompete“ zu spielen. Dazu werden die Sängerin Nora Fischer und der Gitarrist Marnix Dorrestein Kompositionen aus dem 17. Jahrhundert modern interpretieren. Mnozil Brass, die zu den Stammgästen der Festspiele gehören, werden Klassik „in einen komischen Kontext rücken“.

Zwei Mal in Bietigheim

Bietigheim-Bissingen wird zwei Mal Spielort der diesjährigen Saison der Schlossfestspiele sein. „Gismo Graf & Friends“ haben im Auftrag der Schlossfestspiele den Gedanken weiterentwickelt: Wie würde der 1953 verstorbene und immer noch viel gespielte Jazzmusiker Django Reinhardt heute klingen? Am 8. Juni ist mit „In Spirito Django“ die Premiere in der Kelter. Ebenfalls in der Kelter präsentieren am 5. Juli „The Erlkings“ ihre Interpretation von Franz Schuberts „Die schöne Müllerin“. Der Bariton Bryan Benner wird die Liedtexte in Englisch singen und Schuberts Lieder „auf eine ganz neue Ebene heben“, so Wördehoff. Ihm persönlich gefalle dieses Konzert schon deshalb, weil man in der Kelter „Wein dazu trinken kann, ich mag Schubert mit Wein.“

Barockmusik im aktuellen Kontext bietet „Der Überseewanderer“ am 30. Juni mit Reinhold Friedrich und dem Blechbläserensemble der Ludwigsburger Schlossfestspiele, die Werke des Hochbarocks mit westafrikanischen Klängen mischen. Für Vivaldis „Vier Jahreszeiten im Klimawandel“ treten das Merlin Ensemble Wien mit Harald Lesch, bekannt durch seine „Terra X“-Reihen, gemeinsam am 6. und 7. Juli auf.

Für diese Saison habe man erstmalig einen Sonderzuschuss vom Land Baden-Württemberg und der Stadt Ludwigsburg erhalten. Dafür sei er sehr dankbar, so Wördehoff, der mit seinem letzten Programm „die Waage zwischen sehr, sehr fordernden Abenden und alles, was neugierig und Spaß macht“ halten möchte.

Info: Ab heute sind Karten bei den Ludwigsburger Schlossfestspielen und bei allen Easy-Ticket-Vorverkaufsstellen erhältlich und können telefonisch, per E-Mail oder online gebucht werden.

www.schlossfestspiele.de