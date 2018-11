Tamm 2017 wurden 55 000 Bücher und andere Medien entliehen

Tamm / Michaela Glemser

Sie ist eine Kulturwerkstatt, eine lebendige Bildungseinrichtung für Jung und Alt sowie eine Stätte für zahlreiche beliebte Veranstaltungen. Für ihre Gemeindebücherei direkt am Kelterplatz fanden die Mitglieder des Tammer Gemeinderats in ihrer jüngsten Sitzung viele lobende Worte. Wesentlich zum Erfolg der Bücherei beigetragen hat vor allem ihre Leiterin Stefanie Uhl, die sich dafür einsetzt, die Lesekompetenz der Kinder und Jugendlichen in den Tammer Kindergärten und Schulen zu fördern, die sich stets neue Veranstaltungen einfallen lässt und die den Medienbestand immer wieder erweitert.

Leiterin stellt Bilanz vor

20 876 Medien gab es in der Tammer Bücherei Ende des vergangenen Jahres, wie Stefanie Uhl in ihrer Jahresbilanz 2017 bemerkte. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der Kinder- und Jugendliteratur mit insgesamt 6368 Medien, gefolgt von der Belletristik mit 4724 und der Sachliteratur mit 4627 Medien. Die im Verhältnis zum Bestand am häufigsten entliehenen Medien sind DVDs, CDs und Spiele. Im Gesamtjahr 2017 betrug die Zahl der Entleihungen in der Tammer Bücherei 55 902. Dies bedeutete eine leichte Steigerung gegenüber dem Jahr 2016, in dem der Wert bei 55 195 lag. Etwas rückläufig ist dagegen die Zahl der Neuanmeldungen, die 2017 rund 159 betrug und 2016 noch 166. Eine ähnliche Tendenz zeigte sich auch bei den 937 aktiv entleihenden Lesern im Vorjahr gegenüber 960 im Jahr 2016. „Hauptentleiher sind immer noch Leserinnen über 18 und Kinder. Männer sind in unserer Gemeindebücherei etwas zurückhaltender“, sagte Uhl.

Stattlich ist mit 167 auch die Zahl der Veranstaltungen, die 2017 in der Tammer Bücherei stattfanden. Neben den „Bücherbabys“ für die ganz Kleinen erfreut sich vor allem das „Vorlesen und Basteln“, ein Angebot für Kinder ab drei Jahren, steigender Resonanz. Der Leseförderung von Kindern im Schulalter widmet sich Uhl mit ihrem Team intensiv. So bietet sie in der Bücherei nicht nur thematische Klassenführungen an, die sich am Bildungsplan orientieren, sondern Uhl liest auch wöchentlich in den Tammer Grundschulen vor. An der Realschule ist sie wöchentlich ebenso vor Ort, und in der Kindertagesstätte in der Alleenstraße kommt sie einmal im Monat mit vielen Bilderbüchern vorbei. „Die Themenkisten, die uns Stefanie Uhl zur Verfügung stellt, werden von den Schülern sehr gut an genommen. Lesen zu können, ist der Schlüssel zu aller Bildung und zum Lernen überhaupt“, betonte die Gemeinderätin der AWV, Cornelia Wirth, die zugleich Rektorin der Grundschule Hohenstange ist. Auch Hedwig Eggler von der Liste Lebenswertes Tamm (LLT) verwies darauf, dass es wichtig sei, die Kinder mit dem Angebot der Gemeindebücherei bereits im Kindergarten und in der Schule zu erreichen. „Sie sind ein Glücksfall für unsere Bücherei, es ist nicht selbstverständlich, dass so viel angeboten wird“, lobte Dr. Markus Feucht von der AWV. Auch den erwachsenen Lesern macht die Büchereileiterin mit Veranstaltungen Appetit auf Bücher. Ob beim literarischen Dinner, bei dem die Besucher kulinarisch und mit Büchern auf Reise in ferne Ländern gehen, der Büchermatinée, Autorenlesungen oder in Zusammenarbeit mit der Volkshochschule: Uhl versucht die Bücherei in das kulturelle Leben zu integrieren. Dies gilt auch für die Teilnahme bei Tammer Aktionen, wie dem Sommerferienprogramm, dem alljährlichen Weihnachtsmarkt oder der Kirbe.