Post 100 Pakete pro Zusteller am Tag

Von Janis Kuhnert

Wenn in den Tagen vor Weihnachten bunte Karten von alten Freunden und Verwandten ankommen, von denen man sonst vielleicht kaum noch hört, und der Stapel mit den auf den letzten Drücker bestellten Geschenken sich langsam vervollständigt, ist es so weit: Der Stress weicht der Vorfreude und besinnliche Weihnachtstage können einkehren.

Doch mancherorts ist die Vorweihnachtszeit mit noch viel mehr Stress und Arbeit verbunden als nur mit dem üblichen Geschenke-Aussuchen. Etwa für die Brief- und Paketzusteller, die jeden Morgen ihren Arbeitstag im Zustellungsstützpunkt gegenüber des Bietigheimer Bahnhofs beginnen.

Morgens ist hier viel los, bis zu 65 Mitarbeiter nehmen gelbe Postkisten mit Briefen an, die sich anschließend leer ineinander stapeln, so viele das sie mit einem eigenen LKW abgeholt werden müssen. Daneben werden Akkus an elektrischen Fahrrädern getauscht und ein Stockwerk tiefer steht eine Flotte gelber DHL-Transporter zur Beladung bereit.

Eine Weihnachtskarte landet erst im Briefzentrum, dort wird die Anschrift maschinell eingelesen und der Brief einem Postbezirk zugeordnet, nach Möglichkeit schon in passender Reihenfolge. Nur Sendungen mit besonders unleserlich geschriebenen Anschriften oder Päckchen mit nicht maschinentauglichem Format müssen im Zustellstützpunkt noch von Hand sortiert werden. Manch ein Päckchen aus dem Ausland erreiche beachtliches Überformat, erzählt Nathaly Szieleit, die als Betriebsleiterin im Zentrum arbeitet. Nicht alles sei ohne Weiteres auf ein Fahrrad zu bekommen.

Ist die Anschrift der Weihnachtskarte entziffert und einem Postbezirk zugeteilt, landet sie vor einem großen Regal. 33 dieser Bezirke deckt das Zentrum ab, die gesamte Stadt Bietigheim-Bissingen plus Ingersheim und Pleidelsheim, alles in allem 30 000 Haushalte. Entsprechend der Bezirke gibt es 33 Sortierregale. Die Zusteller müssen ihn einem von Hunderten Fächern zuordnen, jeder steht für eine Adresse.

Obwohl so ein Bezirk, den ein Zusteller am Tag abdecken muss, auf der Karte nur nach ein paar Straßen aussieht, bedeutet das für den einzelnen Mitarbeiter normalerweise 900 Briefe und 60 Päckchen am Tag. Jetzt in der Weihnachtszeit sind es allerdings durchschnittlich 1400 Briefe und mehr als 100 Päckchen, zu Letzteren gehören auch zahlreiche Büchersendungen. Jeden Morgen wird um 6.45 Uhr mit dem Sortieren begonnen. Nach etwa zwei Stunden ist das geschafft und die Ausstellung mit E-Bikes kann beginnen.

Bei der Zustellung gilt das Prinzip ­

„E plus 1“, Einwurftag plus einen Werktag, in diesem Zeitraum sollen die Sendungen ankommen. In 94 Prozent der Fälle gelinge dies auch, erzählt Gerold Beck, Pressesprecher der Deutsche Post DHL Group. Die Quote wurde anhand tausender Testbriefe kontrolliert. Doch nicht nur zu Weihnachten ist mehr „Verkehr“ bei der Post. Es gibt auch andere Hochphasen, etwa wenn zu bestimmten Jahreszeiten alle großen Kataloge erscheinen.

Innerhalb eines Wochenverlaufs sei immer Dienstag der anstrengendste Tag, erzählt Szieleit. Der Grund dafür: Montags wird keine Dialogpost, also vor allem Werbekataloge, verschickt, sondern nur die übers Wochenende eingeworfenen Briefe. Dafür ist am Dienstag mehr los. Wird es zu viel, kann die Dialogpost über die nächsten Tage verteilt werden, dafür zahlen die Kunden deutlich weniger als für einen normalen Versand. Obwohl die Zahl der Briefe zuletzt um etwa zwei Prozent im Jahr zurückging, ist in der Weihnachtszeit nichts davon zu spüren. „Vielen ist ein Gruß per Mail oder WhatsApp dann doch nicht genug“, sagt Beck.

Nicht nur in der Vorweihnachtszeit steigt hingegen die Zahl der zu versendenden Pakete. Jährlich werden es etwa zehn Prozent mehr. Lorenz Straub ist von Bietigheim aus für einen Paketbereich zuständig, der sich zwischen Lauffen, Pleidelsheim, Bönnigheim und Sersheim erstreckt. Die Zahl täglicher zuzustellender Lieferungen befindet sich in diesem Jahr schon vier Wochen vor dem Fest auf einem Niveau, das im vergangenen Jahr erst in der letzten Vorweihnachtswoche erreicht wurde. Für die Auslieferer eine Herausforderung.

17 zusätzliche Transporter

Auf dem kleinen Hof stehen dicht gedrängt gelb-rote DHL-Fahrzeuge, dazwischen scheinen jedoch einige aus dem Bild zu fallen: einfarbige Miet-Transporter. 17 davon müssen in der Weihnachtszeit die Flotte ergänzen. Wenn einer der täglich neun LKW-Züge aus dem Paketzentrum in Köngen auf den Hof fährt, müssen alle Zusteller zurücktreten. Damit der LKW-Fahrer zum Entladen rückwärts einparken kann, zählt jeder Zentimeter. Ist das geschafft, geht das Beladen schnell weiter.

Insgesamt 65 Zusteller sind dort aktiv, 25 mehr als in anderen Zeiten des Jahres. Jeder von ihnen stellt täglich rund 200 Pakete zu. Die können Fahrräder, Fernseher oder Matratzen enthalten. Die Ladung muss systematisch im Paketwagen verstaut werden, sodass die erste Adresse der Route ganz vorne, die letzte ganz hinten liegt. Zeit zum Suchen einzelner Pakete ist nicht drin.

Bereichsleiter Lorenz Straub kann von zahlreichen Schwierigkeiten erzählen: Pakete in einem Hochhaus an die Tür liefern, das Zustellen qualifizierter Sendungen oder wenn etwa das Alter des Empfängers kontrolliert oder gleich alle Ausweisdaten erfasst werden müssen, koste Zeit. Auch Bestellungen auf Nachnahme, bei denen Geld kassiert werden muss, brauchen länger.

Doch auch Probleme, mit denen nicht nur Paketzusteller konfrontiert sind stören: Straub klagt über den ständig zunehmenden Verkehr und die Schwierigkeit, einen Parkplatz zu finden. Deswegen macht er gerne Werbung für Abhol­modelle. Wer selten zu Hause ist, kann seine Pakete in der Filiale oder Packstation abholen, auch ein Paketkasten vor dem eigenen Haus sei möglich. So können die Empfänger ihre Pakete immer rechtzeitig erhalten und den Zustellern mehrere Anfahrten sparen.

Anhand einer Prognose für den nächsten Tag plant Straub, welche Bezirke mehr Zeit in Anspruch nehmen werden und welche weniger, entsprechend können sie verkleinert oder vergrößert werden, „Bezirke schneiden“ nennt sich das in der Fachsprache. Der Job sei kein Zuckerschlecken, gerne mache er ihn aber trotzdem. „Weihnachten, da arbeitet man auch drauf zu“, meint Beck. Im wahrsten Sinne, kann Straub bestätigen: „Wir planen seit Januar.“ Black Friday und Cyber Monday heißen die ersten großen Proben für die Weihnachtszeit. Danach dürfe keinesfalls Rückstand geben, denn Zeit zum Abarbeiten gibt es nicht. Früher war mit dem 24. Dezember alles vorbei, heute beginnt da erst die Zeit der eingelösten Gutscheingeschenke.

Problem 6. Januar

Die Zahl der Lieferungen sinke bis Ende Januar kaum. Infolgedessen ist ein anderer Tag inzwischen problematischer geworden als der Heilige Abend. Der 6. Januar ist in Baden-Württemberg gesetzlicher Feiertag, in vielen anderen Bundesländern aber nicht, von dort werden weiter munter Pakete ins Land geliefert und am folgenden Tag ist doppelt so viel zu tun. Umso größer ist die Erleichterung, wenn am Ende des Tages alles funktioniert hat. „Hier weiß man abends, was man geschafft hat“, sagt Gerold Beck. Und wenn alles geklappt hat, liegen an Weihnachten in Bietigheim und Umgebung alle Geschenke und Karten unterm Baum und zumindest für die Empfänger hat der Weihnachtstress ein Ende.