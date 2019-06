Es sind Fälle wie der Tötungsdelikt in Sontheim und die damit zusammenhängenden Vermisstenfälle, die wohl einen jeden von uns schaudern lassen.

Und es sind genau solche Fälle, die in jedem von uns die Neugier wecken: Am liebsten würden wir alles darüber wissen. Über die Hintergründe, über den Stand der Ermittlungen. Dass wir aber nicht alles gleich von den Ermittlungsbehörden erfahren, führt oft zu den wildesten Gerüchten: Wer keine Erklärung bekommt, der sucht sich eben selbst eine. Plötzlich hat die Familie der drei Verdächtigen Kontakte zur Mafia, plötzlich werden auch Grundstücke in Nachbargemeinden nach weiteren Leichenteilen abgesucht.

„Gerüchte sind keine Kategorie“

Es ist ein Kreislauf: Je weniger die Polizei sagt, desto mehr Gerüchte entstehen. Und zu diesen Gerüchten wiederum äußern sich Polizei und Staatsanwaltschaft in den seltensten Fällen. „Gerüchte“, so sagt der Pressesprecher der Ulmer Polizei, „sind für die Ermittlungsbehörden keine Kategorie“.

Aber auch was den aktuellen (tatsächlichen) Stand der Ermittlungen anbelangt, halten sich die Behörden oft äußerst bedeckt. Aus, wie sie sagen, „ermittlungstechnischen Gründen“. Das ist für Journalisten unbefriedigend, schließlich ist es ihre Aufgabe, Neuigkeiten an ihre Leser weiterzugeben. Die Versuchung, sich dann an Gerüchten zu beteiligen, ist groß.

Auch im Sontheimer Fall berichtete ein großer deutscher Privatsender über die möglichen Verbindungen der Familie zur Mafia. In einem mehrminütigen Beitrag kam auch ein „Mafia-Experte“ zu Wort. Kernaussage: Kann sein, kann auch nicht sein. Der Erkenntnisgewinn geht gegen null. Und ob es sich dabei um seriöse Berichterstattung handelt, darf jeder selbst beurteilen.

Wir als Lokal-Zeitung werden auch nach wie vor an dem Fall dranbleiben. Wir werden auch weiterhin regelmäßig bei den Ermittlungsbehörden nach dem aktuellen Stand fragen. Wir werden aber auch akzeptieren, dass es Dinge gibt, die Polizei und Staatsanwaltschaft nicht sagen können, weil sie ansonsten die Ermittlungen gefährden würden.

Neugier per sé mag keine Grenzen haben, in der Realität hat sie sie aber sehr wohl.