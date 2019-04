Dr. Till Scharf soll sich bei der Firma Röhm künftig gemeinsam mit Gerhard Glanz um die Leitung der Geschäfte kümmern.

Der Spann- und Greiftechnikspezialist Röhm hat seine Geschäftsführung zum 1. April erweitert: Neben Gerhard Glanz gehört nun Dr. Till Scharf zur neuen Doppelspitze des Unternehmens. Scharf kümmert sich um die Geschäftsbereiche Logistik, Entwicklung, Konstruktion und Produktion.

In Stuttgart studiert

Zuvor, so heißt es seitens Röhm, war Scharf in „verschiedenen leitenden Funktionen bei marktführenden Unternehmen und Konzernen im Bereich Industrie und Automotive“ tätig. Zu Beginn seines beruflichen Werdegangs absolvierte er ein Ingenieurstudium an der Universität Stuttgart und arbeitete am Fraunhofer Institut für Produktionstechnik.

Man freue sich, einen „international erfahrenen und in der Vergangenheit höchst erfolgreichen Kapitän an Bord“ holen zu können, so Gerhard Glanz. So könne man die anstehenden Optimierungsaufgaben „noch schneller und effizienter zur Umsetzung bringen“.