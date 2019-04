In Zukunft dienen Tiere aus Kunststoff als Wegweiser zum Archäopark und zur Vogelherdhöhle. Und der Förderverein plant noch mehr.

Wenn in wenigen Wochen zwei Mammuts auf dem Kreisverkehr vor Bissingen weiden werden, dann war dafür der Förderverein Eiszeitkunst Lonetal mit seinem Vorsitzenden Hermann Mader die treibende Kraft. Diese Tiere in den Landkreis gebracht hat freilich der Heidenheimer Stadt- und Kreisrat Ulrich Grath. In Nachfolge seiner Schafe-Aktion zur Landesgartenschau 2006 in Heidenheim hatte er im Jahr 2015 bei der Klarer Freizeitanlagen AG in der Schweiz Mammuts aus glasfaserverstärktem Kunststoff bestellt. Einige der 60 auf 90 Zentimeter großen Tiere waren bisher noch im Stall von Grath geblieben.

Mammuts als Wegweiser

In unbehandelter Form, also in weißer Farbe, sollen drei dieser Eiszeit-Tiere nun die Aufgabe eines touristischen Wegweisers übernehmen. Zwei auf dem Kreisel mit Blick zur Autobahn und nach Öllingen und eines auf einer Grünfläche daneben sagen dann oberhalb des Lonetals den Automobilisten auf dem Weg zu Archäopark und Vogelherdhöhle: „Hier seid Ihr richtig.“ So wenigstens die Auffassung von Hermann Mader.

In Gesprächen mit den Bissinger Gemeinderäten, mit der Stadtverwaltung, Polizei und der Straßenbaubehörde hat der frühere Landrat den Weg für die Umgestaltung des Kreisels geebnet. Schließlich dürfen die Plastiken die Verkehrssicherheit nicht gefährden. Die im Vergleich zum Original sehr zierlichen Mammuts werden nach Auskunft von Mader so befestigt, dass sie im Falle eines Aufpralls kippen.

Nur eins von vielen Vorhaben

Die Mammut-Wegweiser sind aber nur eines von vielen Vorhaben des Fördervereins, der dafür allein dieses Jahr 380 000 Euro auf der hohen Kante hat.