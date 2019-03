Königsbronns Bürgermeister Michael Stütz und KJV-Geschäftsführerin Monika Böttcher wollen die Nachfolge von Jürgen Bohnert antreten.

Wer am Freitag im Saal des Heldenfinger Ochsen noch einen Stuhl erwischte, hatte Glück. Der Grund, weshalb es fast alle Jäger des Hegerings Alb nach Heldenfingen zog: Kreisjägermeister Jürgen Bohnert will am 22. März nach 17-jähriger Tätigkeit an der Spitze der Kreisjägerschaft seine Aufgabe in jüngere Hände abgeben.

Für das vakant werdende Amt stehen zwei Kandidaten bereit: Die Geschäftsführerin der Kreisjägervereinigung (KJV), Monika Böttger aus Heidenheim, und der Königsbronner Bürgermeister Michael Stütz. Alexandra Osthold hatte ihre Kandidatur als ursprünglich dritte Bewerberin zum Bedauern ihrer Freunde überraschend zurückgezogen. Auch ihr Amt als Jugendobfrau hat die Bankfrau niedergelegt.

Die Bewerber stellten sich vor

Bernd Kanetzki gab den beiden Bewerbern als Versammlungsleiter für ihre Vorstellungsreden jeweils fünf Minuten Zeit, in der sie ihre Absichten und ihre Ziele für die knapp 600 Mitglieder umreißen konnten. Monika Böttcher, derzeit Stellvertreterin des Kreisjägermeisters, konnte mit ihrer Erfahrung und ihrem Fleiß punkten. Als Prüferin junger Jäger, als frühere Schießobfrau, als Mitglied im Jagdbeirat und als Führerin praxiserprobter Jagdhunde glaubt sie, für die Aufgabe das nötige Rüstzeug mitzubringen. Die Jagd sei in der Öffentlichkeit mancherlei Kritik ausgesetzt. Um ihr zu begegnen, gelte es stark zu sein und zu überzeugen. Dank ihrer langjährigen Erfahrung auch in der Bearbeitung kleiner Details traue sie sich dies zu und habe dabei vor allem das Wohl des bodenständigen Jägers im Auge.

Stütz will Streit beilegen

Der Königsbronner Bürgermeister Michael Stütz ist nach eigenem Bekunden von vielen Jägern zur Kandidatur für das Amt des Kreisjägermeisters ermuntert worden. Seit 29 Jahren ist er Gemeindeoberhaupt von Königsbronn und verfügt als Vorsitzender zahlreicher Gremien zwangsläufig über einen reichen Erfahrungsschatz. Im Alter von 16 Jahren absolvierte er die Jägerprüfung und lernte bei seinem Vater die praktischen Kniffe der Jagd kennen. Auf die Misshelligkeiten eingehend, die es derzeit zwischen dem Präsidium des Landesjagdverbandes und der KJV Heidenheim gibt, will Stütz für den Fall seiner Wahl „als meine vordringlichste Aufgabe diesen Streit bereinigen“. An den Auseinandersetzungen seien nur wenige Personen beteiligt, betonte er. Was die Ausschussmitglieder und Amtsträger anbetreffe, sei die KJV Heidenheim „personell hervorragend ausgestattet“. Ihnen würde er größere Entscheidungsfreiheiten einräumen und nicht bei jeder Zusammenkunft dabei sein wollen.

Wolfgang Straub wird Hegeringleiter

Als die Kandidaten unter Beifall verabschiedet wurden, um sich bei weiteren Terminen vorzustellten, schritt die Versammlung zur Wahl eines neuen Hegeringleiters: Bernd Kanetzki (Lauterburg) bleibt der KJV zwar als Prüfer im Waffenrecht erhalten, das Amt des Hegeringleiters aber legte er am Freitag ab. Einmütig wählte die Versammlung Wolfgang Straub (Steinheim) zum neuen Hegeringleiter und Thomas Bartoschitz (Zang) zu dessen Stellvertreter.