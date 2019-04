Am kommenden Samstag, 6. April, werden einmal mehr gleich zwei Bands im „Schlicker“ in Heuchlingen zu Gast sein.

Heuchlingen. Beide Formationen stehen eindeutig für Rockmusik. Und auf der Bühne zu erleben sein werden „Catchy Record", eine Band, die für punkig angehauchte Gitarrenriffs steht und in ganz Süddeutschland tourt, und die aus Ulm anreisende Formation „Karamurat". Los geht's um 20.30 Uhr.