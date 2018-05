Kreis Heidenheim Zusammenarbeit gewinnt immer mehr an Bedeutung

Zusammenarbeit gewinnt immer mehr an Bedeutung

Kreis Heidenheim / hz

In Heldenfingen blickten die Feuerwehren des Landkreises zurück und nach vorn: Bald kommt das neue digitale Alarmierungssystem.

Wir können uns glücklich schätzen, dass entgegen der landläufigen Zahlen die Statistiken des Personals in unserem Landkreis eine steigende Tendenz aufweisen.“ Dies berichtete Kreisbrandmeister Rainer Spahr bei der diesjährigen Kommandantendienstversammlung.

Zwar sei man mit mehr als 1400 Frauen und Männern bei den Freiwilligen Feuerwehren und 170 aktiven Mitgliedern bei den Werkfeuerwehren gut aufgestellt, doch gewinne die überörtliche Zusammenarbeit der Wehren zunehmend an Bedeutung. Gezeigt habe dies der Großbrand bei der Firma Edelmann im vergangenen Januar.

Dienst wird komplizierter

Gerstettens Bürgermeister Roland Polaschek: „Dass man für diesen ehrenamtlichen Dienst für die Allgemeinheit eine gehörige Portion Idealismus braucht, steht außer Frage.“ Neue Vorschriften und Verordnungen, die den ehrenamtlichen Dienst unnötig verkomplizieren würden, aber auch die Besetzung verantwortungsvoller Ämter, so Polaschek weiter, stellen die Feuerwehren und die Kommunalpolitik vor schwierige Aufgaben. Im Rahmen ihrer Möglichkeiten stellen die Kommunen zeitgemäße Räumlichkeiten und funktionelle Ausrüstung bereit.

Auch müsse es der Anspruch sein, eine hochwertige Ausbildung zu ermöglichen. Einen Einsatz aus dem laufenden Jahr nahm Spahr zum Anlass, um den Status quo der Landkreisfeuerwehren zu beschreiben. Der wohl größte Brandeinsatz der Heidenheimer Nachkriegsgeschichte bei der Firma Edelmann im Januar habe gezeigt, dass Personal, Organisation, Ausbildung und Technik die wichtigsten Bausteine in den Wehren darstellten. „Einheitliche, austauschbare und zeitgemäße Technik, aber auch die Ausbildung und überörtliche Zusammenarbeit, haben letztendlich zum erfolgreichen Abschluss dieses Einsatzes geführt“, so Spahr. „Zwar wurden wir hier an unsere Leistungsgrenzen gebracht, doch gemeinsam haben wir es geschafft.“

Digitales Alarmsystem kommt

Zum Greifen nahe ist laut Landrat Reinhardt das digitale Alarmierungssystem, das der Landkreis Heidenheim und der Ostalbkreis in Eigenregie aufbauen.

Die Gesamtinvestition beläuft sich auf rund 1,5 Millionen Euro. Die Projektierung und Begehung laufe momentan im Landkreis, wobei festgelegt wird, an welchen Stellen die insgesamt 23 Funkmasten installiert werden. Die dazugehörigen digitalen Meldeempfänger werden bestellt.

„Ein Leben für die Feuerwehr“: So beschrieb Reinhardt den Steinheimer Eberhard Kieser, den der Landrat für seine verdienstvolle und langjährige Feuerwehr- und Verbandsarbeit ehrte. Kieser erhielt für sein außerordentliches Engagement die Ehrennadel des Landkreises in Bronze.

Das Feuerwehrjahr 2017 in Zahlen

In seinem Bericht blickte Spahr auf die Zahlen der Feuerwehren im vergangen Jahr zurück: Waren es im Jahr 2016 1390 Einsätze für die elf Feuerwehren im Landkreis Heidenheim, sank deren Zahl 2017 auf 1155. Damit musste durchschnittlich rund dreimal täglich ausgerückt werden.

Die sieben Werkfeuerwehren mit rund 170 aktiven Mitgliedern wurden 2017 zu 519 Einsätzen gerufen. Sieben Alarme weniger als 2016. Zusätzlich musste die Werkfeuerwehr Bosch-Siemens zu 74 Krankentransporten ausrücken.

Über die Zahl der Mitglieder in den Jugendfeuerwehren zeigte sich Spahr erfreut: Knapp 390 Mädchen und Jungen werden in den Abteilungen ausgebildet.