Herbrechtingen Herbrechtingerin trifft Kanzlerin Angela Merkel

Herbrechtingen / Elena Kretschmer

Um Soldaten im Einsatz eine Freude zu machen, bastelten Kinder der Buchfeldschule festliche Karten. Durch diese Aktion bekam Sonja Menzel eine Einladung zu Angela Merkel nach Berlin.

Richtig realisiert hat es die ganze Familie noch nicht – dass sie am Dienstag mit Bundeskanzlerin Angela Merkel an einem Tisch saß. Gemeinsam saß man im Bundeskanzleramt in weihnachtlicher Atmosphäre zusammen. Etwa 60 Personen hatte die Kanzlerin zu diesem Beisammensein geladen – darunter eben auch die Menzels.

Grund für diese doch eher spontane Einladung war ein Artikel in der Heidenheimer Zeitung über eine Weihnachtsaktion der Buchfeld-Grundschule. Finn Menzel, dessen Vater auf einem Bundeswehreinsatz im Ausland ist, bastelte mit seiner Klasse Weihnachtskarten, um sie seinem Papa und den Soldaten-Kollegen an den Einsatzort zu schicken. „Die Geschichte hat wohl auch das Bundesverteidigungsministerium gelesen und mich dann letzte Woche Donnerstag angerufen“, so Sonja Menzel, Finns Mutter. „Zuerst dachte ich, dass irgendwas vorgefallen ist oder ich irgendwas falsch gemacht habe.“ Doch stattdessen kam die Einladung und Menzel wusste gar nicht, wie ihr geschieht.

Ein Tag Vorbereitungszeit

Gerade mal ein Tag blieb ihr, um die Freistellung ihrer Kinder vom Unterricht zu beantragen. „Aber das war kein Problem“, so die 41-Jährige. Die Rektorin der Buchfeld-Grundschule, Ariane Fröhle, habe sofort eingewilligt und „sich fast noch mehr gefreut als wir“.

Montagmorgen ging es dann mit allen Kindern – Lena (21), Finn (9), Jona (8), Emma (7) und Mina (2) – los Richtung Berlin. „Abends gab es in der Julius-Leber-Kaserne, in der alle Familien untergebracht waren, ein Kennenlernen aller Teilnehmer im Kasino mit Buffet und allem drum und dran“, berichtet Menzel.

Der große Tag war der Dienstag. Per Bus ging es nach dem Frühstück zum Bundeskanzleramt. „In der obersten Etage, der Skylobby, stand da plötzlich Innenminister Horst Seehofer und hat zu uns rüber gelächelt“. Wenig später kam Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen auf die Familie zu. „Und dann wusste sie auch noch, wer wir sind. Sie meinte so: Das muss die Familie Menzel sein. Ich war ganz baff“, sagt Sonja Menzel.

Schließlich begrüßte auch Angela Merkel die Gruppe. Anschließend ging es in einen weihnachtlich geschmückten Raum, in dem alles für ein Kaffeekränzchen vorbereitet war. „Leider musste ich nach fünf Minuten wieder raus, weil die Kleine angefangen hat zu schreien.“ Menzels Tochter Lena erzählt, dass es drinnen eher um politische Themen ging. „Irgendwann hat die Kanzlerin gefragt, ob sie noch weiter reden soll, oder ob wir die Zeit für Selfies nutzen wollen.“ Es lief auf Letzteres hinaus.

Selfies mit der Kanzlerin

Menzel resümiert: „Am Ende waren wir alle platt. So viele Eindrücke auf einmal.“ Dennoch sei es eine tolle Erfahrung gewesen, gerade einmal einen Meter neben der Kanzlerin zu stehen. „Ich hätte nicht gedacht, dass ich so was mal erleben darf.“ Auch die Kinder sind begeistert. „Die war echt nett“, sagt Jona. „Ich hab's noch gar nicht richtig realisiert, aber es war cool“, so Lena. Emma zeigt stolz die Autogrammkarte mit Merkels Konterfei. Vor dem Anruf hatte die Familie nicht einmal gewusst, dass es solch ein Programm der Bundesregierung gibt. „Jetzt im Nachhinein habe ich erfahren, dass viele Jahre auf eine Einladung warten.“ Sie fühle sich geehrt, dabei gewesen sein zu dürfen. Und auch ihr Mann freute sich aus der Ferne für sie und seine Kinder.

Soldaten-Familien im Kanzleramt

Weihnachten ohne den Vater oder die Mutter, ohne die Tochter oder den Sohn zu verbringen, gehört für eine Familie wohl zu den härtesten Zeiten. Deshalb hat Bundeskanzlerin Angela Merkel vor vielen Jahren beschlossen, Angehörige von Soldaten und Polizisten im Auslandseinsatz in der Vorweihnachtszeit zu sich ins Kanzleramt einzuladen, um sich auf diese Weise bei ihnen für ihre Unterstützung zu bedanken.

Beim persönlichen Gespräch möchte Merkel mehr über die Sorgen und Wünsche der Betroffenen erfahren. Eingeladen werden meist um die 50 Personen.