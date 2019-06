Bürgermeister Roland Polaschek zollte den Mandatsträgern zu ihrem Ausscheiden aus dem Gerstetter Gemeinderat seinen Respekt.

Für neun Mitglieder des Gemeinderats hieß es jetzt Abschiednehmen. Bürgermeister Roland Polaschek zollte den ausscheidenden Mandatsträgern angesichts ihrer ehrenamtlichen Arbeit für ihre Heimatgemeinde großen Respekt. Für Polaschek war es keine Frage, dass sich die Abschied nehmenden „über die Maße hinaus“ für ihre Gemeinde eingesetzt haben und dies, so seine Hoffnung, auch in Zukunft tun würden. Trotz mancher Differenzen sei man „fast immer fair und respektvoll miteinander umgegangen“, stellte der Bürgermeister fest und zitierte Manfred Rommel mit einem seiner Bonmots.

Dann schritt Polaschek zu Shakehands und Ehrungen. Karl-Georg Albrecht rückte 1992 in den Gemeinderat nach und wurde 1994 wiedergewählt. 27 Jahre lang vertrat er mit Unterbrechungen die Anliegen der Grünen und Unabhängigen. Seit 2014 saß Landwirtschaftsmeister Matthias Bosch gleichfalls für die Grünen im Rat. Ökologische Themen seien ihm besonders am Herzen gelegen, meinte Polaschek. Nach 13 Dienstjahren im Gemeinderat nahm auch Konrektor Peter Maier Abschied. Er war ebenfalls ein „Grüner“, trug als bekennender Europäer das Banner der Partnerschaft zu Frankreich und Ungarn voran und will auch weiterhin „Motor“ dieser beiden Partnerschaften bleiben.

Hans Bosch musste seinen Dienst im Gemeinderat als Folge einer schweren Erkrankung aufgeben. Dem Landwirtschaftsmeister lagen vor allem die Belange seines Berufsstandes am Herzen. Auch sein Fraktionskollege von der CDU, Andreas Müller, nahm Abschied. Mit Unterbrechungen gehörte der Heuchlinger dem Gemeinderat zehn Jahre lang an. Die Anliegen des erfolgreichen Imkers und Agrarfachmannes galten der Ökologie. Seine Verdienste und seinen Fleiß als Kommissionsmitglied um den Bau der Dettinger Lindenhalle hob Polaschek besonders hervor. Die einzige Frau unter den Abschiednehmenden war Marianne Renner. Sie bleibe der Kommunalpolitik als Ortsvorsteherin von Heuchlingen treu, „davon“, so Polaschek „gehe ich aus“. Sie werde künftig an den Sitzungen des Gemeinderats mit beratender Stimme teilnehmen.

„Urgestein der Kommunalpolitik“

Für die Freien Wähler war Gerhard Mack seit 2014 im Gemeinderat. Der frühere stellvertretende Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr war als Fachmann des Löschwesens geschätzt. Harald Thierer konnte krankheitsbedingt an der Abschiedszeremonie nicht teilnehmen. Der Schreinermeister aus Dettingen war zehn Jahre lang Mitglied im Gemeinderat. Roland Polaschek schätzte vor allen dessen Sachverstand. Mit Christian Ziegler scheidet für den Bürgermeister ein „Urgestein der Kommunalpolitik aus dem Gemeinderat aus“. Der langjährige Vorsitzende des Kreisbauernverbandes war über vier Amtsperioden hinweg Gemeinderat und vertrat die Gerstetter Alb über zwei Amtsperioden im Kreistag. Auch dem Heldenfinger Ortschaftsrat gehörte der 69-Jährige 20 Jahre lang an. Sein Ausscheiden bedauerte Roland Polaschek mit Nachdruck.