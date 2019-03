Bei der Neresheimer Museumsbahn wurden im vorigen Jahr 6354 zahlende Mitfahrer registriert.

14 neue Mitglieder hat der Härtsfeld-Museumsbahnverein (HMB) im vorigen Jahr gewonnen, freute sich Vorsitzender Werner Kuhn bei der Hauptversammlung. Damit zählt der HMB jetzt 280 Mitglieder.

Für langjährige Mitgliedschaft wurden 13 Personen geehrt. Peter Stölzle, seit 25 Jahren dabei und damit fast seit Vereinsgründung Mitglied, fasste die Bedeutung zusammen: „Vielen Dank für 25 Jahre Vereinsheimat, Freude über viele Freundschaften und Anerkennung für die großartige Leistung.“

Es folgten Berichte über die Arbeit im Jahr 2018. Hervorgehoben wurde, dass der Fahrbetrieb wiederum unfallfrei verlief, was nicht als Selbstverständlichkeit angesehen wurde bei der 60 bis 125 Jahre alten Technik. Heute wird mit einem Sicherheitsmanagementsystem der Moderne Rechnung getragen.

Bilanz fürs Jahr 2018

Es gab an 15 Regelfahrtagen und bei 22 Sonderfahrten fast genau so viele Züge wie 2017, aber es wurden mit genau 6354 zahlenden Fahrgästen 227 Personen mehr befördert. Höhepunkte für den Verein waren der Besuch der Royal Academy of Music aus London, des SRH Fachkrankenhauses Neresheim, eine Fahrt ins Glück für ein Hochzeitspaar mit seinen Gästen und der Besuch einer Gruppe Eisenbahnfreunde aus der Schweiz.

Der Bericht über die umfangreichen Arbeiten am Gleisbau, an den Fahrzeugen und im Betrieb füllte mehrere Seiten – die Arbeiten würden allesamt von gut 20 Aktivisten ausgeführt, die jeden Mittwochnachmittag und Samstag im Einsatz sind und manchmal sogar ihren Urlaub dranhängen. Dieses Jahr soll am 18. Mai ein tieferer Einblick in die museumsbahntypischen Berufe und Tätigkeiten gewährt werden.

Vor Allem der in 2019 vorgesehene Fertigbau der Strecke zum Härtsfeldsee mit dem Bahnhof Katzenstein erfordere die Anspannung aller Kräfte, körperlich wie finanziell, so Kuhn. Die Fördermittel würden zum Jahresende abgerechnet und der HMB müsse den Eigenanteil aufbringen. Da fehle noch eine größere Summe und deshalb rief der Vorstand noch einmal zu verstärkter Spendenbereitschaft auf. Zu den bisherigen Spendern würden unter anderem die Hanns-Voith-Stiftung, viele Mitglieder, Kommunen und Ostalbkreis, das Landratsamt Heidenheim, die Stadt Neresheim und die Gemeinde Dischingen zählen.

Ergebnisse der Wahlen

Wieder gewählt wurden Werner Kuhn als Vorsitzender, Thomas Schmeißer als sein Stellvertreter, Harald Hofbauer als Rechnungsführer, Ingo Adam als Protokollführer, Dietmar Fischer als Platzwart und Dr. Walter Gekeler als Pressewart, ebenso die Kassenprüfer Sabine Fischer und Hans-Joachim Weisbach.