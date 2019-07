Zwei Fünftklässler des Buigen-Gymnasiums waren bei der WRO in Schwäbisch Gmünd erfolgreich.

„Smart city“ hieß heuer das Motto der World Robot Olympiad (WRO). Dafür haben Fünftklässler des Buigen-Gymnasiums Roboter aus Lego zusammengebaut und diese eigenständig programmiert. Im Deutschlandfinale der WRO in Schwäbisch Gmünd haben die Fünftklässler Konstantin Krämer und Benedikt Kreutle unter 16 teilnehmenden Mannschaften den siebten Platz erreicht. Zweitbeste Mannschaft wurden sie in der der Kategorie Elementary, also bei den jüngsten Teilnehmern des Wettbewerbs. Die besser platzierten Teilnehmer waren deutlich ältere Schüler, die zum Teil bereits die Oberstufe anderer Schulen besuchen. Beide Gymnasiasten sind seit Anfang des Schuljahres Mitglieder in der Technik AG des Buigen-Gymnasiums und haben sich für das Deutschlandfinale in einem Vorausentscheid in Friedrichshafen qualifiziert. Benjamin und Konstantin haben einen fahrbaren Roboter zusammengebaut, der eigenständig Pakete aufladen und diese auf einem Parcours durch ein Stadtviertel auch vors richtige Haus abliefert. Alles natürlich vollautomatisch. „Das große Ziel der beiden war gar nicht der erste Platz, sondern eine bessere Gesamtpunktzahl zu haben als beim Vorentscheid in Friedrichshafen. „Und dies ist beiden auch gelungen, da sie die Zwischenzeit ihren Roboter noch verbessert haben“, so NWT-Lehrer Christian Krämer, der zusammen mit dem Programmierer Heiko Eckle die Technik AG leitet. gt