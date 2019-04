„Jazz Lights“: Die Nachholtermine für das Konzert in der Hammerschmiede und für den Gitarrenworkshop mit Siggi Schwarz stehen fest.

Nachdem kurzfristig zwei Veranstaltungen des „Jazz-Lights“-Festivals abgesagt werden mussten, stehen nun die entsprechenden Ersatztermine fest.

Der Gitarrenworkshop mit Siggi Schwarz wird am Samstag, 11. Mai, von 14 bis 17 Uhr nachgeholt, und zwar im Leitz-Auditorium in Oberkochen. Dabei lüftet Schwarz das ein oder andere Geheimnis und hält Tipps bereit, wie ein gutes Gitarrensolo gespielt werden kann.

Für das Konzert „A Tribute To Woodstock“ in der Hammerschmiede in Königsbronn mit Siggi Schwarz und Band, Frank Diez, José Cortijo und Claudia Cane ist der neue Veranstaltungstermin auf Donnerstag, 16. Mai, um 20 Uhr festgesetzt. Schwarz hat als Elfjähriger durch Woodstock selbst den Impuls bekommen, Musiker und Gitarrist zu werden. Heute, im Rückblick auf eine langjährige Musikkarriere, hat er mit zahlreichen Rock-Legenden Bühne und Studio geteilt, darunter auch einige Woodstock-Veteranen. Mit seiner Band wird er etliche Höhepunkte dieses dreitägigen Musik-Festivals auf ganz eigene Art interpretieren.

Bereits gekaufte Tickets behalten ihre Gültigkeit.