In Gerstetten fand ein Workshop für Musiker in Sachen Marschmusik statt.

Ein langgehegter Wunsch von Jan Jäger, Dirigent beim Gerstetter Musikverein und auch Kreisdirigent, ging jetzt in Erfüllung: die Abhaltung eines vom Kreisblasmusikverband Heidenheim veranstalteten Marschmusik-Workshops in der Albgemeinde.

Eingeladen waren vor allem die Dirigenten und Schlagzeuger der Musikvereine aus dem Landkreis. Nach einem Theorieteil folgte ein praktischer Teil, bei dem mit einer Kapelle – hier stellte sich der Gerstetter Musikverein gerne zur Verfügung – weitergeprobt wurde. Trotz intensiver Werbung war das Interesse seitens der anderen Vereine nicht sehr groß. Neben Dirigent Jan Jäger und Vizedirigent Thomas Berger nahmen nur noch ein Dirigent sowie eine Dirigentin teil, die außerhalb des Landkreises Kapellen leiten. Die Veranstalter bedauerten dies, da die Marschmusik wohl in jedem Musikverein stiefmütterlich behandelt werde – nicht zuletzt deswegen, weil es an Gelegenheiten fehlt und Festumzüge in den Terminkalendern eher selten vorkommen.

Mit Reiner Mäder, einem ehemaligen Berufsmusiker sowie Klarinettist und Saxophonist, hatte man für den Workshop einen Experten auf dem Gebiet der Marschmusik gewonnen. Die älteren Musiker kannten ihn noch als ehemaligen Kollegen des früheren Dirigenten Gerd Henning. Mäder leitet derzeit Musikvereine, die Ober- und Höchststufe spielen.

Im Theorieteil waren zunächst Schlagzeuger und Dirigenten angesprochen. Es wurden die Grundlagen der Zeichengebung des Dirigenten bei der Marschmusik mit Taktstock und Tambourstab, das Anmarschieren, Einschlagen, Lockmarsch, Anhalten im klingenden Spiel und Abriss eines Marsches besprochen und auch geübt.

Nach der Mittagspause kamen die restlichen Musiker des Musikvereins Gerstetten hinzu. Nach einigen Übungen klappte das Marschieren und die Instrumentenhaltung zumeist bestens. So war auch Reiner Mäder nach vielen kritischen Blicken am Ende sehr zufrieden.

Die Dirigenten übernahmen dann abwechselnd das Zepter. Zum Abschluss zog es die Musiker noch ins Freie, um einen „echten“ Umzug zu laufen.