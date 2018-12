Herbrechtingen Wolfgang Niess stellt neues Buch vor

Herbrechtingen / Hans-Peter Leitenberger

Vom Ende des Ersten Weltkriegs zu den Anfängen der Republik. Wolfgang Niess stellte in Herbrechtingen sein Buch über Deutschland 1918/19 vor.

Vor 100 Jahren gab es in Deutschland tatsächlich eine Revolution, die jedoch im Geschichtsunterricht später gar keine Rolle spielte. Dr. Wolfgang Niess, Historiker und zuletzt leitender Redakteur beim SWR-Fernsehen bot am Dienstagabend im Kloster Herbrechtingen eine bemerkenswerte Lesung aus seinem Buch „Die Revolution von 1918/1919“, ein Thema. Die historische Bedeutung dieser Revolution, so Niess, sei völlig unterschätzt worden.

Es geht um die Zeit zwischen Oktober 1918 und März/April 1919. Das Ende des Kriegs ist absehbar, die deutsche Niederlage besiegelt. Einen Waffenstillstand will US-Präsident Wilson, der mächtigste Mann dieser Zeit, nicht mit bisherigen Machthabern schließen. Also wird weitergekämpft. Die Matrosen in Kiel jedoch weigern sich Anfang November, erneut gegen England auszulaufen.

Eine spontane Bewegung

Eine „spontane Bewegung“ , so Niess, erfasste danach auch die Soldaten. 40 000 verweigerten die Befehle, und die Revolution blieb weitgehend friedlich.

Friedrich Ebert von der SPD zögerte, als man ihm die Regierungsgewalt anbot. Niess sprang 100 Jahre voraus: „Als hätte Angela Merkel gesagt: Annegret, mach's du doch.“ Man hatte auch Angst vor einem Sowjetstaat und wollte keinen „Bruderkampf“. Es gab zunächst einen „Rat der Volksbeauftragten“. Hugo Haase, Gründungsmitglied der „echt linken“ USPD fordert sofortige Meinungs-und Versammlungsfreiheit. Es ging relativ schnell. Das Frauenwahlrecht kam, und man dachte an eine genossenschaftliche Organisation der Wirtschaft.

Dies sei aus dem revolutionären Akt hervorgegangen, erklärte Niess, und ohne die Revolution 1918/19 hätte es keine Demokratie gegeben.

Der Obrigkeitsstaat sollte demokratisch werden. Doch das Zerwürfnis zwischen SPD und USPD markierte auch die ersten Probleme, und es gab Morddrohungen von höchster Stelle. Eine gewisse Ironie lag auch darin, dass der Waffenstillstand von Compiègne am 11. November 1918 von Politikern, nicht vom Militär unterschrieben wurde, auch dass Hitler später mehr über diese Revolution redete als andere. Nach 1945 gab es Stimmen, die die Revolution von 1918/19 als „unnötig“ bezeichneten. Die DDR hingegen bezeichnete sich als „eigentlichen Staat“ der Revolution.

Vieles was heute selbstverständlich ist, so Wolfgang Niess, sei auf dieser Revolution aufgebaut, aber: „Keine Verfassung der Welt wird die Demokratie retten, das müssen wir selber machen“. Man müsse die Revolution von damals als „festen Bestandteil unserer Geschichte betrachten“.

In der folgenden Diskussion betonte Niess , es hätte keinen „Verrat der SPD“ gegeben, wenn auch ein Nachgeschmack geblieben sei, etwa durch das brutale Vorgehen des SPD-Wehrministers Gustav Noske gegen revolutionär gesinnte Demonstranten.

Die autoritären Eliten

Warum Weimar? Man hätte den liberalen Geist dieser Stadt, auch verkörpert durch Schiller und Goethe, als Ort der verfassungsgebenden Versammlung gewählt und nicht das militaristisch-preußische Berlin. Niess verteidigte er jedoch Preußen, das sich zu dieser Zeit zum „Bollwerk der Demokratie“ gewandelt habe. Und der Buchautor räumte mit vielen Mythen und Vorurteilen auf. Er vergaß aber auch nicht zu erwähnen, dass es die „autoritär eingestellten Eliten“, Professoren, Gymnasiallehrer, Richter et cetera waren, die der neuen Staatsform, aufgebaut durch die Revolution, ablehnend gegenüberstanden und für faschistische Ideen besonders empfänglich waren. Mit den bekannten Folgen.

Es dauerte immerhin 100 Jahre, bis ein solch brillantes Buch die Verdienste der damaligen Kämpfer für die Demokratie in Deutschland würdigte.