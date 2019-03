Kreis Heidenheim Wohnungsbau und Stadtleben: Ist Heidenheim innovativ (genug)?

In der Stadt wohnen und doch seine eigene Wohn-Idylle haben? Nicht einfach, aber möglich. In Freiburg und Tübingen gibt es bereits Wohnquartiere und Viertel wie sie sich auch die Stadt Heidenheim für das ehemalige Klein-Zürich im Haintal wünschen würde. © Foto: Armin Scharf

Kreis Heidenheim / Carolin Wöhrle

Mieten, wohnen, kaufen: Wie sieht die Zukunft des Wohnungsbaus aus? Für Architekt Wolfgang Sanwald steht fest: Im Trend werden künftig vor allem diejenigen liegen, die den Mut haben, neue Wege zu gehen.

Wolfgang Sanwald ist Architekt in Steinheim und Vorsitzender der Heidenheimer Architektenkammer. Für ihn ist der Begriff „Trends im Wohnungsbau“ zwar ein weiter, fest steht aber auch: Im Trend liegt, wer Neues wagt. So wie beispielsweise die Stadt Heidenheim mit ihren Plänen für ein künftiges, für alle offenes und diverses Stadtviertel im Haintal.

Herr Sanwald, wenn man sich als Laie in der Stadt und im Landkreis umsieht, dann bekommt man den Eindruck, dass der Trend im Wohnungsbau zu mehrstöckigen Flachdachbauten geht und alles zumindest ähnlich aussieht. Wird der sich fortsetzen?

Wolfgang Sanwald: Das ist das Stichwort „verdichteter Wohnungsbau“: Der findet tatsächlich statt und der hat ganz einfach wirtschaftliche Gründe. Dass die Gebäudeformen so entstehen, hängt auch mit der Frage zusammen, was man unter modern versteht. Ist das Flachdach schon Ausdruck der Moderne? Darüber kann man streiten. Im Augenblick ist es nun einmal die zügigste und wirtschaftlichste Art, Wohnungen zu erstellen.

Aber nicht unbedingt die kreativste, oder?

Um das zu beantworten, muss man ehrlicherweise auch ein wenig aufs Detail schauen: Was verbirgt sich denn unter diesen Flach- bzw. Pultdächern? Wenn es Null-Acht-Fünfzehn-Wohnungen sind, dann hat das nichts mit Innovation zu tun, das stimmt. Und das ist leider sehr häufig der Fall.

Dann wären wir bei der Frage, was die kreativen Trends im Wohnungsbau sind.

Dabei sollte man an unterschiedliche Nutzergruppen denken, die auch neue Wohnformen suchen. Ob das die große Masse ist, ist die Frage. Aber es gibt sie und es ist wichtig, dass für sie Angebote da sind.

Beispielsweise?

Nehmen wir mal an, es zieht ein Ingenieur wegen seines Arbeitsplatzes nach Heidenheim. Er will sich aber eben nicht für Jahre an die Stadt binden. Dann wird die Art und Weise, wie er wohnen möchte oder könnte, vom derzeitigen Angebot nicht abgedeckt.

Etwas für ein paar Jahre, nicht übermäßig teuer, am besten schon möbliert?

Unter Umständen, genau. Es gibt die Möglichkeit des Boardinghouse, das aber auf das Individuum zugeschnitten ist. Wäre es aber nicht auch möglich, dass dieser Ingenieur in einer Art WG eine Bleibe findet? Es könnten so also ganz neue Formen der Wohngemeinschaft entstehen, fernab von dem, was man aus der Studentenzeit kennt. Man hat ein Zimmer inklusive Bad für sich und teilt sich den Aufenthaltsbereich mit den anderen Bewohnern.

Ein Modell, das es für Senioren ja bereits gibt.

Genau. Im Wohnungsbau reden wir hier von Cluster-Wohnungen. Solche Beispiele gibt es bereits in den Ballungsräumen. Dann gibt es die Zielgruppe der Studenten, für die es fernab der klassischen Studentenwohnheime Modelle gibt. Aber es ist nun einmal so beim Wohnungsbau: Wenn er wirtschaftlich sein soll, dann kommt man um Geschosswohnungsbau fast nicht herum. Das hat zum einen mit Ressourcen- und Flächenschonung zu tun, zum anderen aber auch mit Stadtentwicklung. In dieser Balance liegt die größte Schwierigkeit. Geschosswohnbau kann auch attraktiv sein. Ein Beispiel ist das Projekt einer Baugenossenschaft mit dem Namen „Wagnis Art“ in München: Hier wurden Wohnungen auf sehr teurem Grund gebaut für ganz unterschiedliche Lebensentwürfe – Familien, Singles, Senioren. Es wurden einzelne Gebäude erstellt und im dritten oder vierten Geschoss miteinander verbunden. Gepaart mit Gemeinschaftseinrichtungen, Veranstaltungsräumen, einer Kita und gewerblichen Räumen ist ein neues Quartier mit Nachbarschaften entstanden. Und dieser Quartiersgedanke scheint mittlerweile unheimlich wichtig zu sein.

Womit wir von München wieder zurück nach Heidenheim kommen: Der Quartiersgedanke spielt auch eine Rolle bei dem, was sich die Stadt im Haintal vorstellt. Unterschiedliche Gebäudeformen, Investoren und Privatleute als Bauherren, gestalterisch offen. Was halten sie von der Idee?

Ich finde sie sehr, sehr erfreulich und absolut unterstützenswert. Es ist richtig, dass jetzt der Versuch unternommen wird, bei der Entstehung von Wohnungen auch Privatleute miteinzubeziehen. Es ist der Versuch, Privatleute als sogenannte Baugruppen zu ermutigen, gemeinsam als Bauherren aufzutreten. Die Chance liegt darin, dass diese Baugruppen meist sehr heterogen sind, was dann auch am Ende für die Gebäude gelten könnte. Die Schwierigkeit wird aber sein, die Bauwilligen zum einen zu finden und den Prozess zum anderen zu moderieren. Natürlich ist es ein komplexer Prozess, der mit Hürden und viel Arbeit verbunden ist. Er bietet aber enorm viele Chancen.

Sie würden also dafür werben?

In jedem Fall. Man muss Leute, die mit dem Gedanken spielen, sich daran zu beteiligen, ermutigen.

Kann es zum generellen Trend werden, dass man die Entwicklung einzelner Quartiere nicht mehr nur einzelnen Investoren überlässt?

Das ist die Hoffnung. Natürlich bin ich auch der Meinung, dass es miteinander geht. Es ist schließlich nicht davon auszugehen, dass das gesamte Quartier im Haintal von Privatleuten und Baugruppen bebaut werden wird – zumal es dafür ja auch das notwendige Klientel braucht.

Gibt es das in Heidenheim? Oder sind wir vielleicht ein wenig zu spießig dafür?

Damit ziele ich eigentlich auch auf etwas anderes ab: Auch das „Dorf in der Stadt“ in der Weststadt hat Interessenten aus der ganzen Bundesrepublik hierher gebracht. Man darf eines nicht außer Acht lassen: Wenn man als Stadt ein gewisses Angebot hat und das auch nach außen trägt, dann müssen beileibe nicht alle Bauherren aus Heidenheim kommen – gerade, wenn es eine Stadtplanung mit der nötigen Flexibilität gibt. Weichen können nicht mehr eindeutig und dezidiert gestellt werden. Die Zeiten, in denen man Gebiete ausgewiesen hat, in denen – überspitzt gesagt – nur Dächer mit 45 Grad und roten Ziegeln erlaubt waren, sind vorbei. Ich hoffe aber vor allem, dass wir Wege finden, dass neue Stadtgebiete eine eigene Prägung haben: Sie sollen Nachbarschaften entstehen lassen, gleichzeitig aber in die Stadt eingebunden sein.

Was meinen Sie damit?

Wir haben in Heidenheim ein Beispiel, das zeigt, was passiert, wenn ein Wohnquartier und der öffentliche Raum miteinander kollidieren. Wenn wir anfangen, Gebiete zu entwickeln, die in sich abgeschlossen sind, mit Fußwegen, die nur den Bewohnern zur Verfügung stehen . . .

Moment, Sie reden vom Ploucquet-Areal?

Als Beispiel, ja. Die Pläne für ein solches Wohn-Areal sind gut und nach innen durchdacht. Sie suggerieren aber auch, dass das Areal grundsätzlich eine angenehme und vor allem ruhige Umgebung bietet. Das Problem ist aber, dass am Rand dieser Anlage Stadt stattfindet – mit Lärm, mit Verkehr und mit allem, was zur Stadt eben dazugehört. Es ist die große Herausforderung der Quartierskonzepte, das zu berücksichtigen. Es scheint nämlich ein Problem zu sein, einfach Häuser auf ein Areal zu stellen, so zu tun, als sei die Fläche privat, und dann nicht weiterzudenken. Das kann schon funktionieren, tut es aber nicht immer. Und dann entstehen Konflikte. Die Grundfrage ist: Ist das Ziel tatsächlich die totale Oase der Ruhe in mitten der Stadt? Oder bedeutet Stadt nicht auch Leben und Bewegung? Und ist das nicht auch das Schöne daran?