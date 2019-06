Was in der kommenden Woche wichtig wird und was Sie nicht verpassen sollten: Hier ist unsere Wochenvorschau.

Sonntag, 23. Juni

Den Abschluss der Geoparkwochen in der Heidenheimer Brenzregion bildet der Brenz-Erlebnistag. An verschiedenen Brenz-Erlebnis- und Lernorten vom Ursprung bis zur Mündung in die Donau werden Aktionen angeboten. Der Erlebnistag endet um 18 Uhr mit einem Open-Air-Konzert der Stuttgarter Saloniker auf einem Floß im Brenzpark in Heidenheim.

Erneut ist Premiere im Heidenheimer Naturtheater – dieses Mal des Kinderstücks „Herr der Diebe“. Los geht es um 15 Uhr.

Erstmals veranstaltet die Interessengemeinschaft für Brauchtum und Technik (IGS) am Samstag und Sonntag ein Modell-Dampftreffen mit Brauchtumsvorführungen. Auf dem Gelände der IGS am alten Bahngleis hinter der Sporthalle werden circa 15 Echtdampfmodelle, Lokomotiven, Lokomobile und Dampfmaschinenmodelle aus dem süddeutschem Raum erwartet.

Bereits zum vierten Mal steht die Konzertreihe „Jazzfrühstück“ auf dem Programm der Opernfestspiele: Die Reihe bietet den Besuchern die Möglichkeit, junge und etablierte Jazzmusiker zu erleben. Los geht’s am Sonntag um 11 Uhr mit dem „Maik-Krahl-Quartett“ im Brunnengarten auf Schloss Hellenstein, bei schlechtem Wetter im Kutschenmuseum.

Donnerstag, 27. Juni

Für Daniel Vogt wird es langsam ernst: Der neu gewählte Bürgermeister in Herbrechtingen wird offiziell in sein Amt eingesetzt – um 16 Uhr im Rathaus.

Samstag, 29. Juni

Um die Königin der Blumen dreht sich alles wieder in Niederstotzingen.

© Foto: Rudi Weber

Von kleinen Anfängen im Jahre 1999 hat sich der Rosenmarkt Niederstotzingen nach nunmehr 20 Jahren zu einem der beliebtesten Märkte für Rosenfreunde in unserer Region entwickelt. Von 10 bis 16 Uhr dreht sich auf dem Rathausplatz alles um die Königin der Blumen.