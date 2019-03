Die Ergebnisse aus den einzelnen Wahlbezirken machen deutlich, wo die Kandidaten bei der Herbrechtinger Bürgermeisterwahl gut oder weniger gut angekommen sind.

Daniel Vogt und Andreas Koptisch waren bei der Bürgermeisterwahl in Herbrechtingen als Favoriten gehandelt worden. Beide bringen den Amtsbonus eines Bürgermeisters, Erfahrungen in der Verwaltung und im kommunalen Geschehen mit. Der 37-jährige Andreas Koptisch ist zudem ein Herbrechtinger. Der Beifall des Publikums bei den drei Kandidatenvorstellungen ging deutlich in ihre Richtung.

Es bleibt eine Überraschung

Dass sich Daniel Vogt gleich beim ersten Wahlgang durchsetzen konnte, bleibt eine Überraschung, auch wenn manche Auguren des Wählerwillens Vogt bereits auf dem Schild sahen. Bei neun Bewerbern bereitete sich nicht nur die Stadtverwaltung auf einen zweiten Wahlgang vor.

Zum klaren Sieg von Vogt beigetragen hat sicher, dass Annette Rabausch und Ralf Walter mit 4,9 und 9,8 Prozent Stimmenanteil nicht so in ihrer Heimatstadt punkten konnten, wie sie sich vielleicht selbst erhofft hatten. Auch wenn Walter im Wahlbezirk Eselsburg 33,7 Prozent für sich verbuchen und sich damit direkt hinter Vogt platzieren konnte, die 30 Stimmen aus dem Teilort blieben ein völliger Ausreißer. Annette Raubausch holte ihr bestes Ergebnis an ihrem Wohnort. 55 Bissinger wollten, dass sie in Herbrechtingen Bürgermeisterin wird. Das entspricht einem Stimmenanteil von 15,7 Prozent.

Mageres Resultat in Bissingen

Vogt zugute kam sicher auch, dass Koptisch bei den Wählern nicht so sehr punkten konnte. Sein schlechtestes Ergebnis holte er in Bissingen. Nur zehn Prozent wollten den Bürgermeister aus Altheim/Alb als ihren Bürgermeister haben. Für Vogt gab es in Bissingen 62,9 Prozent. Just an dem Ort, wo Koptisch patzte, fuhr Vogt sein bestes Ergebnis ein. Das könnte auch mit der Kandidatenvorstellung am Mittwoch vor der Wahl dort in der Mehrzweckhalle zusammenhängen. Koptisch argumentierte deutlich, teils auch derb und gab sich als Macher. Vogt wirkte konzilianter und damit souveräner.

In vier Wahlbezirken kam Vogt auf eine Zustimmung von über 60 Prozent, Koptisch verbuchte nur in drei Bezirken über 30 Prozent.

Am besten lief die Wahl für Koptisch in Hausen. Hier allein konnte er mit 41,9 Prozent Vogt toppen, der nur auf 31,1 Prozent kam. Es ist wie in Bissingen, nur umgekehrt. Wo Koptisch triumphierte, fuhr Vogt sein schlechtestes Ergebnis ein. Aber mit nur 112 Wahlberechtigten ist Hausen der kleinste der 17 Wahlbezirke.

Weitere Kandidaten

Beate Häring hatte wie Koptisch als Erste ihre Bewerbung im Rathaus eingereicht. Die meiste Zustimmung mit 3,4 Prozent gab es für sie im Wahlbezirk Rathaus Herbrechtingen.

Einigermaßen Punkte sammeln konnte noch Dennis Picknik. Auch seine Hochburg ist der Wahlbezirk Rathaus Herbrechtingen, wo er einen Stimmenanteil von 5,2 Prozent für sich verbuchen kann.

