Bei einem Besuch im Heidenheimer Pressehaus haben Heldenfinger Schüler die Redakteure mit Fragen gelöchert. Nach ihrer Teilnahme an „Wir lesen“ war das für die Viertklässler kein Problem.

Normalerweise sind es die Redakteure, die Fragen stellen. Die Viertklässler der Grundschule Heldenfingen drehten jetzt allerdings den Spieß um. Die kleinen Reporter kamen zu Besuch ins Heidenheimer Pressehaus und löcherten die HZ-Kollegen mit jeder Menge Fragen. So hatten sie es schließlich bei ihrer Teilnahme am medienpädagogischen Projekt der Heidenheimer Zeitung – „Wir lesen junior“ – gelernt.

Eine Geschichte mit Happy End

Redaktionsleiter Thomas Zeller entlockten die Schüler dabei nicht nur, was am nächsten Tag in der Zeitung stehen wird, sondern auch, was denn die interessanteste Geschichte gewesen ist, über die er jemals berichtet hat. Ganz schön schwierig zu beantworten, ließ Zeller zunächst wissen. Aber dann wusste er genau, welcher seiner Artikel den Kindern sicher am besten gefällt: Dabei ging es um einen entlaufenen Hund, ganz viel Herz und ein Happy End. Weiter ging es in die anderen Ressorts der HZ.

Kulturredakteurin Joelle Schilk zum Beispiel musste bekennen, welches Theaterstück ihr in letzter Zeit am besten gefallen hat, und entschied sich fürs Kinderstück des Heidenheimer Naturtheaters „Der Prinz und der Bettelknabe“. Das war ganz nach dem Geschmack der kleinen Reporter, denn ein Teil von ihnen hatte das Stück selbst gesehen oder sogar dabei mitgespielt.

Ein Bericht für die Schülerzeitung

Letzte Station war schließlich die Sportredaktion. Dort wurde nicht nur mit Redakteur Edgar Deibert über Fußball gefachsimpelt, er musste auch aus dem Nähkästchen plaudern, was er denn selbst so für Sportarten betreibt.

Ganz schön spannend also, was die Viertklässler bei ihrem Besuch im Pressehaus alles erfahren konnten. Jetzt wollen sie zusammen mit ihrer Lehrerin Denise Hahn einen Bericht für die Schülerzeitung schreiben. Wie das geht und ganz viel über Zeitung und Medien, haben sie auch während ihrer Teilnahme am HZ-Projekt „Wir lesen junior“ gelernt.

