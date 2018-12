Gerstetten Winterklang mit den „People in Motion“

Winterklang mit den „People in Motion“

Gerstetten / pm

Bei den „People in Motion“ ist es seit 20 Jahren eine Tradition, auf die kommende Adventszeit einzustimmen. Der Einladung zum Konzert in der Michaelskirche folgten dieses Jahr 200 Zuhörer.

Gesungen wurde unter dem Motto „Freundschaft und Solidarität“.

Überraschend war der Beginn, als von der Empore die Stimmen von Kirstin Hafner und Katrin Gökelmann mit „Down in the River to Pray“ einsetzten. Strophe um Strophe kamen mehr Chorstimmen hinzu, bis der ganze Kirchenraum vom Klang des Liedes erfüllt war. Der Wechsel von Chorstücken, Solisten und Kleingruppen sorgte dafür, dass keine Langeweile aufkam. Besonders schöne Liedtexte der englischsprachigen Lieder wurden ins Deutsche übersetzt und unter Klavierklängen vor dem Lied vorgelesen.

Ein Höhepunkt war, als Kinder und Jugendliche zu „Have it all“ von Jason Mraz den deutschen Text auf Tafeln hochhielten und das Publikum mitlesen konnte. Unterhaltsame eineinhalb Stunden gingen zu Ende mit dem Wunsch, dass jeder Mensch eine Schulter zum Anlehnen haben möge, unterstrichen vom bekannten „Lean on me“. Bei der Zugabe, einer Gospelversion von „Oh du fröhliche“ stimmten die Zuhörer dann ein.