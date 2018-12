Ballmertshofen Adventszauber hat Wind und Regen getrotzt

Ballmertshofen / pm

Am Ballmertshofener Schloss war beim Adventszauber einiges geboten.

Die Organisatoren des Adventszaubers am Ballmertshofener Schloss hatten alles bestens vorbereitet. Einzig das Wetter ließ am Sonntag zu wünschen übrig. Einige Unerschrockene trotzten dem schlechten Wetter dennoch mit einem heißen Getränk in der Hand unter der schmalen Überdachung des Glühweinstandes oder in einem zum Unterstand umgebauten Anhänger.

Im weihnachtlich dekorierten Schlosscafé blieben die Besucher von Wind und Regen verschont. Stattdessen wurden Kuchen und Unterhaltung geboten. So spielte etwa die Veeh-Harfen-Gruppe im eigentlichen Trauzimmer. Und im Obergeschoss des Schlosses waren neben dem Missionskreis Demmingen, ein Verkaufsstand mit handgestrickten Jäcken, Söckchen und verschiedenen Accessoires sowie Krippen aus Naturmaterialien zu sehen. Handgefertigte Bastelarbeiten rundeten das Advents-Angebot ab. Bei einem Rundgang durch das Gebäude konnten die Besucher auch die im Obergeschoss beheimatete Bildergalerie besichtigen.

Schon zur Tradition des Ballmertshofener Adventszaubers gehört auch der Auftritt der Alphornbläser, die den offiziellen Teil des Programms eröffneten. Der Liederkranz Dischingen/Gesangverein Ballmertshofen war ebenfalls dabei und umrahmte mit seinen Liedern das Öffnen des Dischinger Adventskalenders.