Bei einer Veranstaltung des Bauernverbands diskutierten Landwirte, Jäger, Schäfer und Naturschützer über den Wolf. Das Konfliktpotenzial schöpften sie dabei voll aus.

Spätestens seit eine Wildtierkamera im April einen Wolf beim Streifzug durch hiesige Wälder abgelichtet hat, wird in der Region hitzig diskutiert. Die Verunsicherung über den lange Jahre ungekannten Gast ist groß. Das zeigte sich nun auch bei einer Informationsveranstaltung, zu der der Kreisbauernverband Ostalb-Heidenheim jüngst in die Sporthalle Bartholomä eingeladen hatte.

Rund 100 Gäste waren der Einladung gefolgt – und bekamen eingangs erwähnte hitzige Diskussion auf dem Podium hautnah serviert. Die beiden anderen angekündigten Themen, der Umgang mit Grünland und die gemeinsame Agrarpolitik der Europäischen Union (EU), wurden lediglich angeschnitten.

Konfliktpotenzial voll genutzt

Einmal mehr zeigte sich, dass der Wolf viel Konfliktpotenzial bietet. Und dieses wurde von den teilnehmenden Vertretern des Bauernverbands, der Kreisjägervereinigung, des Naturschutzbunds, der Schäfer und dem Publikum voll ausgeschöpft. Dagegen konnte auch Staatssekretär Dr. Andre Baumann vom baden-württembergischen Umweltministerium nichts ausrichten. Weder mit seinem Wunsch, man möge gemeinsam nach Lösungen suchen, noch mit dem Hinweis, dass es in der Region seit dem Frühjahr keinen Nachweis mehr über die Anwesenheit eines Wolfs gegeben habe.

Ministerium: Andre Baumann

Kein Grund zur Sorge also? „Wir werden nicht jeden Riss vermeiden können“, gestand Baumann ein. Aus diesem Grund stehe das Thema im von den Grünen geführten Umweltministerium ganz oben auf der Agenda. „Wir sehen den Wolf alles andere als romantisch. Unsere Kulturlandschaft ist Heimat“, begründete der Staatssekretär und verwies zugleich – Stichwort FFH-Schutzgebiete – auf die rechtliche Verpflichtung, die hier typischen Wacholderheiden zu erhalten. Komme man dieser Verpflichtung nicht nach, so Baumann, drohten Deutschland heftige Strafzahlungen an die EU.

Ökonomische Rahmenbedingungen

Im Ministerium bemühe man sich daher sehr, den Sorgen der Schäfer etwas entgegenzusetzen. Besonders finanziell: Die Kosten für Elektro-Schutzzäune, so Baumann, würden zu 90 und künftig voraussichtlich zu 100 Prozent übernommen. Bezuschusst würden zudem Elektrogeräte zur Erdung der Zäune. „Wenn der Wolf kommt, muss er eine gebrezelt bekommen! Da muss Bumms auf dem Zaun sein!“, begründete Baumann und zählte weitere Fördermöglichkeiten auf. Etwa in Bezug auf Herdenschutzhunde, denen man hier zu Unrecht oft skeptisch begegne. Außerdem bekämen Schäfer bei einem Wolfsriss unkompliziert und innerhalb weniger Tage eine finanzielle Entschädigung aus dem entsprechenden Fonds. „Die ökonomischen Rahmenbedingungen müssen stimmen“, begründete Baumann.

Wolfsfreie Gebiete aber könne es auch in dicht besiedelten Regionen nicht geben. Hier machte der Staatssekretär deutlich: „Das hat die EU ausgeschlossen“, Diskussion zwecklos. Schlage ein Wolf trotz Sicherung der Herde aber mehrfach zu, versicherte Baumann, „dann sind wir die Letzten, die sagen ,Wir schießen nicht’“. Abschüsse seien in diesem Fall mit dem Tierschutzrecht vereinbar. Tatsächlich sei man im Ministerium derzeit damit beschäftigt, ein sogenanntes Entnahmeteam aufzubauen, bestehend aus Berufsjägern, das im Auftrag des Ministeriums Wölfe schießen darf.

Landwirte: Hubert Kucher

„Haben Sie diese deutliche Sprache auch in Stuttgart!“ Mit diesem Appell wandte sich Hubert Kucher, Landwirt aus Schrezheim und Vorsitzender des Bauernverbands Ostalb-Heidenheim, an den Staatssekretär. Dass der Wolf geschossen werden darf, sei hier noch nicht angekommen. Weiter fragte Kucher: „Was wollen wir? Kulturlandschaft oder Raubtier?“ Denn klar sei doch: Komme der Wolf, gebe es ein „Riesenproblem“. Schäfer würden dann aufgeben und die hierzulande „gepflegte und aufgeräumte“ Landschaft dadurch verarmen. „Wir können es nicht laufen lassen wie beim Biber!“, so Kucher weiter, der auch davor warnte, dass das Gleichgewicht zwischen Natur und Tierhaltung durch den Wolf kaputtgehe. „Wir dürfen den Wolf nicht verniedlichen!“ Am Besten sei es, so Kucher, per Management zu regeln, wo der Wolf sein darf und wo nicht.

Nabu: Armin Dammenmiller

Der Vorsitzende des Naturschutzbunds Schwäbisch Gmünd, Armin Dammenmiller, teilte freilich eine andere Sicht der Dinge: „Für den Wolf ist bei uns Platz.“ Denn: Die natürliche Beute des Wolfs, etwa Rehe, sei in unseren Wäldern genügend vorhanden. Außerdem könne man sich vor möglichen Angriffen gut schützen, zumal es ein Märchen sei, dass sich der Wolf ausschließlich von Schafen und Ziegen ernähre. „Er ist nicht auf Wildrisse angewiesen“, so Dammenmiller. Und der Mensch habe sich vor dem Wolf sowieso nicht zu fürchten. „Eine Gefahr für den Menschen haben wir nicht!“ Die bisweilen vorherrschende Hysterie sei aus seiner Sicht daher übertrieben. Sofern der Wolf nicht angefüttert oder krank sei, nähere er sich Menschen nicht. Aus Sicht des Naturschützers hat jede Kreatur die gleiche Berechtigung zu leben. „Wir sind eines der reichsten Länder der Erde – wir brauchen keine Gebiete ohne den Wolf!“

Schäfer: Holger Banzhaf

Von einer anderen Warte betrachtete Holger Banzhaf, Schäfer aus Heldenfingen, das Thema. „Wir haben Ängste und Nöte“, ließ Banzhaf in Vertretung des Vorsitzenden des Landesschaftzuchtverbands, Alfons Gimber, wissen. Denn wie man aus den neuen Bundesländern höre, mache der Wolf dort große Probleme.

Auch hier rechne man mit diesen Problemen – weil man im Gegensatz zu den Kollegen aus dem Norden bei Nacht nur kleine Pferchflächen zur Verfügung habe. „Wir können unsere Schafe derzeit nicht schützen“, stellte Banzhaf klar. Und der Zaun? „Da können wir Strom drauf lassen, wie wir wollen. Die Schafe drücken sich bei einem Angriff raus!“ Und ein Herdenschutzhund? Auch das sei keine Alternative. Für Hüteschäfer, so Banzhaf, seien diese speziellen Hunde nur schwer in die Herde zu integrieren. Außerdem seien sie sehr aggressiv und in einer Gegend mit viel Publikumsverkehr problematisch – etwa beim Aufeinandertreffen mit Joggern. Für ihn persönlich stehe fest: „Wenn der Wolf Probleme macht, höre ich auf.“ Und weiter: „Wir züchten die Schafe nicht als Wolfsfutter.“

Jäger: Michael Stütz

Mit Königsbronns Bürgermeister Michael Stütz war auch der Chef der Kreisjägervereinigung Heidenheim anwesend. Er stellte klar: „Wir sehen die Sache nicht so realitätsfern wie andere Interessengruppen.“

Schließlich betrachte man sich als Partner der Landwirte und Schäfer. Und diese gerieten durch den Wolf in Bedrängnis. Zuschüsse seien zwar schön und gut – ein Mehraufwand bleibe aber, und dadurch die Gefahr, dass Schäfer ihren Job an den Nagel hängen.

Die Folge, so Stütz, sei eine Veränderung der Landschaft, die auch Auswirkungen auf die Jagd habe. So sei der „Nutzungszweck“ des Waldes durch die Anwesenheit von Wölfen eingeschränkt. Sein Vorschlag: „wolfsfreie Gebiete“. Den Fehler, alle Gebiete über den gleichen Kamm zu scheren, dürfe man jedenfalls nicht machen, forderte Stütz. Schließlich sei Baden-Württemberg dichter bewohnt als andere Bundesländer. Dennoch wollte Stütz versichert wissen: „Wir haben keine Mordlust auf den Wolf!“ Als Jäger stehe man für Artenreichtum, werde aber oftmals verunglimpft.

Konfliktarm, nicht konfliktfrei

„Wir können nicht alles lösen“, fasste Staatssekretär Baumann am Ende zusammen. Konfliktfrei werde man das Thema Wolf sicherlich nicht überstehen. Konfliktarm sei daher das Ziel.