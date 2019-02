Herbrechtingen Wie viel verdient der Bürgermeister?

Herbrechtingen / Elena Kretschmer

In der jüngsten Sitzung beriet das Gremium über die Besoldung des künftigen Stadtoberhaupts. Auch drei der neun Kandidaten waren bei der Entscheidung im Rathaus anwesend.

Gleich drei Stadträte zogen sich während der jüngsten Gemeinderatssitzung im Herbrechtinger Rathaus kurzerhand auf die Zuschauerplätze zurück. Es war der Zeitpunkt, als das Gremium über die Besoldung des neu zu wählenden Stadtoberhauptes beriet. Bürgermeister Dr. Bernd Sipple lobte Annette Rabausch, Susanne Walter und Peter Koptisch für ihr Verhalten, das er aufgrund der „moralischen Befangenheit“, wie er es nannte, als „durchaus angemessen“ einstufte.

Denn alle drei sind mehr oder weniger persönlich von der Bürgermeisterwahl betroffen: Annette Rabausch (Freie Wähler) kandidiert selbst, bei Susanne Walter (SPD) ist es der Ehemann und bei Peter Koptisch (Freie Wähler) der Sohn. Neben ihnen saßen vier weitere Interessierte im Zuschauerraum: die Kandidaten Dennis Picknik, Daniel Vogt und Florian Sapper. Letzterer war gemeinsam mit seinem Wahlkampfmanager Steffen Saretz gekommen.

Auf die Größe kommt es an

Sie alle waren ganz Ohr, als Birgit Steiner, Fachbereichsleiterin Personal, EDV und Organisation, erklärte, dass es bei der Besoldung des Bürgermeisters insbesondere auf die Einwohnerzahl sowie den Umfang und den Schwierigkeitsgrad des Amtes ankomme.

„Herbrechtingen fällt mit 13 027 Einwohnern in die Größengruppe zwischen 10 und 15 000 und damit die Besoldungsgruppe B 2 beziehungsweise B 3“, führte sie weiter aus. Die gute Infrastruktur mit diversen schulischen, Sport- und Kultureinrichtungen, die Größe und Anzahl der Industrie- und Gewerbegebiete sowie die verkehrsgünstige Lage an der Autobahn sind nur drei Gründe, die nach Auffassung der Verwaltung für eine Eingruppierung in Besoldungsgruppe B 3 sprechen. Das bedeutet ganz konkret ein Grundgehalt von 8066,95 Euro (siehe Infokasten unten).

Leistungsbezogene Bezahlung?

Michael Lehmann (CDU) war es, der diese Einstufung sogleich hinterfragte. „Ich bin ja ein Freund von leistungsbezogener Bezahlung“, leitete er ein und erntete mit dem Zusatz „wobei das bei Beamten ja eher schwierig ist“, gleich einen Lacher. Doch er ließ sich nicht beirren und wollte wissen, ob es nicht sinnvoll wäre, die ersten vier Jahre zunächst B 2 zu bezahlen, dann nach der Hälfte der Amtsperiode zu überprüfen, was der Bürgermeister geleistet hat, und anschließend auf B 3 aufzustocken.

Doch auf diesen Vorschlag hatte Sipple sofort eine Antwort: „Da muss ich gleich widersprechen. Das wäre nämlich rechtswidrig.“ Er erklärte, dass sich in den vergangenen 24 Jahren ja nichts an seinem Aufgabenbereich geändert hat und nur dies ein triftiger Grund wäre, die Besoldung herabzustufen. „Die Idee ist sicherlich toll, aber die Umsetzung ist schlichtweg nicht möglich“, so der amtierende Bürgermeister.

Ein Tipp vom Altmeister

Er riet den Kandidaten außerdem „sich richtig in den Wahlkampf reinzuhängen und Leistung zu zeigen“. Die beste Bestätigung sei dann am Ende die Wiederwahl. Mit vier Enthaltungen und einer Gegenstimme wurde schließlich beschossen, dass Sipples Nachfolger ab Amtsantritt der Besoldungsgruppe B 3 zugeordnet wird.

Die Besoldung

Die Bezüge eines Beamten setzen sich im Wesentlichen aus dem Grundgehalt, dem Familienzuschlag und eventuellen Zulagen zusammen. Das Grundgehalt in Herbrechtingen beträgt 8066,95 Euro. Der Familienzuschlag Stufe 1 (verheiratet oder Unterhaltsverpflichtungen aus einer Ehe) beträgt je nach Besoldungsgruppe 124 bis 130 Euro. Dazu kommen für das erste und zweite Kind je 111 Euro, ab dem dritten Kind je 347 Euro. Die Höhe der Zulagen ist von der Tätigkeit abhängig. Bei den meisten Beamten machen sie etwa 50 bis 100 Euro aus.

