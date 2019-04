Der Niederstotzinger Gemeinderat hat die Maximalgröße bei Zäunen und Hecken vereinheitlicht.

Es ist ein Thema, das den Gemeinderat in der Vergangenheit immer wieder beschäftigt hat: Vermehrt gingen in der Verwaltung Befreiungsanträge für Einfriedungen ein, vor allem in Wohngebieten. In diesem Zuge fiel auf, dass die unterschiedlichen Vorgaben der Bebauungspläne zu Einfriedungen oft nicht mehr eingehalten werden.

„Das ist keine ganz glückliche Situation“, gab Bürgermeister Marcus Bremer in der jüngsten Sitzung zu. Eine Möglichkeit sei, die verschiedenen Bebauungspläne zu ändern und den Punkt „Einfriedungen“ komplett zu streichen. Laut Bremer würde dies jedoch einen enorm hohen Verwaltungsaufwand nach sich ziehen. Zudem gebe es in diesem Fall auch keine Begrenzungen mehr, etwa bei der Höhe von Zäunen.

Vereinheitlichung gewünscht

Die Stadtverwaltung schlug daher vor, eine Einfriedungssatzung zu beschließen. Dadurch wolle die Stadt Niederstotzingen den Ansprüchen der Eigentümer entgegenkommen, zugleich aber auch „die Zügel in den Händen behalten“.

Die Satzung könne aus Sicht der Verwaltung zwar Vorgaben beinhalten, die deutlich höhere Einfriedungen als in den älteren Bebauungsplänen zulassen, allerdings seien diese größeren Höhen bereits auch häufiger in den einzelnen Straßen vorhanden.

Zusätzlich würde die Satzung nicht nur für alle künftigen Bebauungspläne gelten, sie würde auch alle bestehenden Einfriedungen legalisieren. „Tote“ Einfriedungen wie beispielsweise Drahtzäune, Schranken und Mauern dürfen dem Satzungsvorschlag nach maximal zwei Meter hoch sein, für „lebende“ Einfriedungen – dazu gehören Hecken und Sträucher – gilt die Maximalhöhe von 2,80 Meter.

Beschlossene Sache

Im Gemeinderat wurde die Lösung mittels Satzung begrüßt. Sylvia Bader (CDU) sprach von einem „gangbaren Weg“. Eine klar definierte Grundlage, die überall im Stadtgebiet gelte, und deutlich weniger künftige Befreiungsanträge, erhoffte sich SPD-Fraktionsvorsitzender Theodor Feil von der Änderung. Auch Marianne Nikola (BWI) hielt eine einheitliche Regelung bei Einfriedungen für wichtig. Geschlossen stimmte der Gemeinderat in der Sitzung für die Einfriedungssatzung.