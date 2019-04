Am Samstag, 4. Mai, tritt das Landesjugendorchester Baden-Württemberg mit Dirigent Joseph Bastian und Oboistin Céline Moinet in der Albuchhalle in Steinheim auf.

Im Rahmen seiner Frühjahrstournee tritt das Landesjugendorchester Baden-Württemberg am Samstag, 4. Mai, um 19 Uhr in der Albuchhalle in Steinheim auf. Gemeinsam mit dem Dirigenten Joseph Bastian und der Oboistin Céline Moinet präsentiert das Orchester Werke von Ludwig van Beethoven, Bernd Alois Zimmermann und Johannes Brahms.

Das Konzertprogramm beginnt mit Beethovens Ouvertüre zu „Leonore“ Nr. 3 op. 72a. Beethovens einzige Oper „Fidelio“ hat gleich vier verschiedene Ouvertüren, schrieb er doch für jede Neufassung der Oper auch eine eigene Ouvertüre. Am populärsten wurde die Leonoren-Ouvertüre Nr. 3, die schon früh den Sprung von der Bühne in den Konzertsaal schaffte. Ihr Name geht dabei zurück auf die strahlende Heldin der Oper: Leonore.

Mit Zimmermanns Konzert für Oboe und kleinem Orchester widmet sich das Landesjugendorchester außerdem einem spannenden Werk der Neuen Musik. Dem Oboenkonzert, das 1952 bei den Donaueschinger Musiktagen uraufgeführt wurde, liegt eine einheitliche Zwölftonreihe zugrunde, in die im ersten Satz Motive und Themen des 1. Satzes der „Sinfonie en ut“ von Igor Strawinsky integriert sind. Hierbei erhält die Solistin Céline Moinet viele Möglichkeiten, ihre virtuosen Künste zu beweisen.

Im zweiten Teil erklingt Brahms’ Sinfonie Nr. 2 D-Dur op. 73. Die Sinfonie wurde 1877 während eines Sommerurlaubs am Wörthersee komponiert; faszinierend ist die bis ins kleinste Detail durchdachte Konstruktion, so beruhen fast alle Themen und Motive auf den musikalischen Anfangsmotiven der ersten beiden Takte.

Das Landesjugendorchester Baden-Württemberg zählt zur musikalischen Spitzenförderung auf Landesebene, hier spielen Nachwuchstalente im Alter zwischen 13 und 20 Jahren.