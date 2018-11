Sontheim/Brenz Sontheim will großflächige Reklame verbieten

Sontheim/Brenz / Kathrin Schuler

Der Sontheimer Gemeinderat will großflächige Reklame verbieten. Somit soll das Ortsbild schön bleiben.

Sie sind groß, sie sind auffällig – und sie tragen nicht eben dazu bei, das Ortsbild zu verschönern: großformatige Werbeanlagen, die bislang auch in Sontheim entlang der Hauptverkehrsstraßen immer wieder errichtet wurden.

Obwohl sich der Gemeinderat wiederholt gegen deren Aufstellung aussprach, fehlte es dem Gremium an dem zur Regulierung notwendigen Instrument: einer Gestaltungssatzung, die festlegt, wo und in welcher Größe Werbung im öffentlichen Raum erlaubt ist.

Die Gemeinde hat nun eine Satzung erarbeitet, die dem Rat in der jüngsten Sitzung vorgestellt wurde. „Unsere ortsansässigen Unternehmen sollen auch weiterhin werben dürfen“, sagte Bürgermeister Matthias Kraut. Mit der Gestaltungssatzung solle jedoch verhindert werden, dass große Reklameanlagen fremder Firmen das Ortsbild stören. Ziel sei es, ein Gleichgewicht zu schaffen.

Nach dem Vorschlag der Gemeinde sollen in Sontheim zwei Zonen eingerichtet werden, in denen Werbung in unterschiedlichem Ausmaß gestattet bzw. verboten sein soll. Entlang der Hauptverkehrswege, also an der Hauptstraße sowie der Niederstotzinger und Sontheimer Straße, soll dabei für Werbetafeln, Schaukästen und Säulen eine Maximalgröße festgeschrieben werden.

In der zweiten Zone im Bereich der beiden Einkaufsmärkte im Zentrum seien größere Werbeflächen gestattet, jedoch nur für Eigenwerbung.

Alle drei Gemeinderatsfraktionen sprachen sich für eine Gestaltungssatzung aus, die die Platzierung und Größe von Werbeanlagen im Ortskern reguliert. „Durch die Begrenzung der Größen wird es für Unternehmen sehr viel unattraktiver, in Sontheim überhaupt noch Werbeanlagen aufzustellen“, sagte Jonas Pürckhauer (Freie Wähler). Zwar könne man Fremdwerbung nicht ganz verbieten, doch in dem man es den Unternehmen so schwer wie möglich mache, sei für das Ortsbild schon viel gewonnen.

Jedoch ging die von der Gemeinde ausgearbeitete Version einigen Ratsmitgliedern nicht weit genug: „Ich bin sehr wohl der Meinung, dass wir die Zonen auf den gesamten Ort ausweiten sollten“, sagte Reiner Lindenmeyer als Fraktionsführer der SPD.

Auch die Freien Wähler sprachen sich dafür aus. Magnus Welsch (CDU) warnte dagegen vor Überregulierung, die es Unternehmen vereinfachen würde, gegen die Satzung zu klagen.

Der Bürgermeister verschob daraufhin die Verabschiedung der Gestaltungssatzung, um auf die Rückmeldungen aus dem Gemeinderat eingehen zu können. „Wir müssen das Ganze ja nicht schnell, schnell beschließen.“ Die Ausweitung auf die gesamte Gemeinde sei ein Punkt, den man auf jeden Fall mitnehmen werde.