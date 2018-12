Küpfendorf Wer will, soll in Küpfendorf bauen dürfen

Wer will, soll in Küpfendorf bauen dürfen

Küpfendorf / Carolin Wöhrle

Der Steinheimer Weiler Küpfendorf gilt bislang als Außenbereich und ist damit eigentlich der Landwirtschaft vorbehalten. Das soll sich ändern. Künftig soll auch Wohnbebauung erlaubst sein.

Seit Jahren gibt es immer wieder Anfragen von bauwilligen Bürgern, die im Steinheimer Weiler Küpfendorf gerne ihr Eigenheim errichten würden. Bislang muss die Gemeinde das grundsätzlich ablehnen. Der Grund: der bislang gültige Flächennutzungsplan. Der nämlich legt Küpfendorf als Außenbereich fest. Erlaubt sind dort lediglich sogenannte privilegierte Bauvorhaben – de facto also landwirtschaftliche Bauten.

Nach dem Willen von Gemeinde und Gemeinderat soll sich das baldmöglichst ändern. Nötig ist dafür aber die Anpassung des Flächennutzungsplans, die in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats auf den Weg gebracht worden ist. Künftig erlaubt sein soll demnach auch eine normale Wohnbebauung und kleines, „nicht störendes“ Gewerbe. Ergo: Küpfendorf soll vom Außenbereich zum kleinen Steinheimer Teilort werden.

Bislang noch sehr enge Grenzen

Wer nun allerdings glaubt, im Weiler künftig bauen zu dürfen, wo es einem beliebt, der irrt. Das Plangebiet, für das die Nutzungsänderung zunächst vorgesehen sein wird, ist eng umrissen und orientiert sich im Grunde genommen an den Grenzen der bisherigen Bebauung – ein Umstand, der den Gemeinderäten nicht gefiel. Christoph Müller (FWV): „Die Planung ist teilweise sehr restriktiv. Ziel ist nicht, riesige Baugebiete zu erschließen, aber wir möchten doch den Bauwilligen die Möglichkeit geben, bauen zu können. Wir sollten da großzügiger sein.“

Planer Thomas Puschmann vom Heidenheimer Büro Junginger und Partner versuchte zu erklären, warum sich die Grenzen so eng an der bestehenden Bebauung orientieren: Aufgrund des Zeitdrucks wird ein vereinfachtes Verfahren bei der Flächennutzungsplanänderung angestrebt. Bei einem solchen dürfen allerdings die Grundzüge des betroffenen Ortes nicht berührt werden. „Ziehen wir die Grenzen weiter, wäre genau das der Fall und wir müssten durch ein Regelverfahren.“

Da bei einem solchen sowohl die Träger öffentlicher Belange als auch die Öffentlichkeit gleich zweimal anstatt nur einmal gehört werden müssten, würde sich das Verfahren weiter in die Länge ziehen.

Jetzt aber „Gas geben“

Beim angestrebten einfacheren Weg, so Puschmann auf Nachfrage von Horst Trittler (FWV), wäre die Planänderung Mitte 2019 satzungsreif. Bauwillige hätten allerdings schon vorher zumindest die Möglichkeit Bauanträge zu stellen.

Bereits jetzt liegen der Gemeinde drei konkrete Anfragen vor. Ein Grund mehr, warum man auch laut Hans-Peter Mack (FWV) „Gas geben“ müsse.

Trotz des Zeitdrucks und der engen Vorgaben für das vereinfachte Verfahren entschloss sich der Gemeinderat, zumindest die drei Flächen, für die jetzt bereits konkrete Anfragen vorliegen, mit in den Vorentwurf aufzunehmen. Den Grund fasste Gottfried Braun zusammen: „Ich habe nicht so viel Sachverstand, was dieses Verfahren anbelangt. Aber ich glaube doch, dass ich einen gesunden Menschenverstand habe.“ Wenn man, so Braun weiter, bereits von drei konkreten Bauwilligen wisse, dann müsse man deren Wünsche auch in dem Plan berücksichtigen. Der Beschluss war am Ende einstimmig: Der Plan – inklusive der genannten Baugrundstücke – wird für einen Monat öffentlich ausgelegt.