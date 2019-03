Ralph Fiseli aus Hofstett-Emerbuch ist der neue Mostkönig.

Gerstetten. Wo der Bartel den besten Most her holt, das wollte der Schwäbische Albverein bei seiner 15. Mostprobe herausfinden. Eine doppelte Jury aus Honoratioren und Bürgern testeten das edle Nationalgetränk der Schwaben nach Farbe, Geruch und Geschmack, um die persönliche Wertschätzung danach dann zu dokumentieren.

Probierfreudiges Publikum

Fünf kundige Juroren und ein probierfreudiges Publikum hatten an den Tischen im alten Schulhaus Platz genommen. Jeder der Anwesenden durfte seinen Mostverstand in die Waagschale werfen, wobei rasch ein fröhlicher Wettstreit bei der Punktevergabe aufkam. Gut 90 Liebhaber des früheren Hausgetränks waren zum Verkosten und Benoten gekommen. 39 Mostproben unterzogen sich der kritischen Verkostung. Auffallend viele junge Mostliebhaber waren unter den Besuchern, stellte nicht nur der Vorsitzender Gerhard Niederberger freudig fest.

An allen Tischen herrschte fröhliche Stimmung, denn die gemeinsame Urteilsfindung bereitete sichtliches und hörbares Vergnügen. Und nach über vier Stunden stand der beste Most dann fest: Ralph Fiseli (Hofstett-Emerbuch bei Amstetten) wurde mit 232 Punkten Mostkönig 2019. Den zweiten Platz belegte Erwin Wachter (230 Punkte) aus Gerstetten, punktgleich folgten Ulrich Nannt (Dettingen) und Thorsten Schulze auf dem dritten Platz mit jeweils 225 Punkten. Platz fünf bis acht belegen Stephan Seybold, Jakob Ilg, Gerhard Niederberger und Hans Beißwanger. Zur gelösten Stimmung trugen die Sketche mit Ruth Grüninger und Gertrud Münkle ebenso bei wie die Musikstücke der Familie Rau – ihr Mostlied durfte an diesem Abend natürlich nicht fehlen.