Am Samstag findet in Gerstetten wieder die Mostprobe statt.

Der Schwäbische Albverein veranstaltet am Samstag, 16. März, zum 15. Mal eine Mostprobe im Alten Schulhaus an der Gartenstraße. Gesucht wird der beste Most des Jahrgangs 2018. Die Anlieferung der Mostproben ist ab 18.30 Uhr jeweils zu zwei Litern in neutralen Apfelsaft-Flaschen ohne Etikett möglich. Die Moste werden von einer Jury aus fünf Fachleuten, den Anlieferern sowie allen Besuchern verkostet und beurteilt. Die besten Moste werden mit Preisen bedacht. Jeder Anlieferer erhält eine Urkunde. Der Abend rund um das schwäbische Nationalgetränk beginnt um 19 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Most-Anmeldungen und weitere Auskünfte bei Gerhard Niederberger unter Tel. 07323.5308.