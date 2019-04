Jede zehnte Frau in Deutschland soll an Endometriose leiden. Dabei kennen viele den Begriff gar nicht. Wie lebt es sich mit der Krankheit? Eine Betroffene berichtet.

Wehleidig, übersensibel, schmerzempfindlich. Melanie A. musste sich schon viel anhören. Dabei hält sie Monat für Monat bei ihrer Regel wehenähnliche Schmerzen aus. Seit zweieinhalb Jahren. Ihre Tage sind so auslaugend und erschöpfend wie ein Marathonlauf, sagt die junge Frau. Und wie man sich danach fühlt, weiß die 32-Jährige aus dem Ostalbkreis. Sie ist sportlich. Das heißt, sie war es, bevor die Krankheit richtig ausbrach.

Mit 14 bekam Melanie A. ihre erste Periode. Problemlos waren diese fünf oder sechs Tage im Monat schon damals nicht. „Ich hatte starke Schmerzen und bin einmal kollabiert. Aber mir wurde gesagt, ich würde übertreiben.“ Ein Jahr später bekam sie die Antibaby-Pille verschrieben. Ihre Regel normalisierte sich. Nach einigen Jahren traten jedoch Nebenwirkungen auf. „Ich bekam Migräne und musste die Pille absetzen.“ Das war 2014. Die Krämpfe im Unterleib nahmen wieder zu, ständig hatte sie Blasenentzündung, fühlte sich abgeschlagen und erschöpft. „Mein Arzt hat das alles auf die leichte Schulter genommen und mir Schmerzmittel empfohlen.“ Die nahm sie auch und versuchte, ihr Leben weiterzuleben.

Ein Tag im Januar 2017 änderte alles. Sie war allein zu Hause und stand in der Küche. Die Schmerzattacke kam wie aus dem Nichts. Starke Krämpfe im Unterleib, dann versagte ihr Kreislauf und sie brach zusammen. Kalter Schweiß rann ihr aus allen Poren, ihr Rücken und ihre Oberschenkel wurden taub, sie konnte ihre Ausscheidungen nicht mehr kontrollieren. „Das ging 90 Minuten lang. Ich hatte panische Angst, lag auf dem Boden und konnte nicht einmal Hilfe rufen“, sagt Melanie A. Weil die Schmerzen im Unterleib begonnen hatten, ging sie zu ihrer Frauenärztin. „Sie meinte nach dem Ultraschall, dass wohl eine Zyste geplatzt ist und hat das Ganze eher abgetan.“

Drei Monate später folgte der zweite Zusammenbruch. Sie wechselte den Arzt, wollte eine zweite Meinung einholen. Dann ging alles sehr schnell. „Mit Verdacht auf Endometriose wurde ich in eine Frauenklinik überwiesen.“ Endometriose ist eine chronische Krankheit, bei der Zellen, die denen in der Gebärmutter – dem Endometrium – sehr ähnlich sind, an anderen Stellen auftreten, etwa an den Eierstöcken, in der Blase oder im Darm. Diese Herde können auf hormonelle Veränderungen während des Zyklus reagieren, zu Entzündungen führen und insbesondere während der Menstruation starke Schmerzen verursachen. Endometriose gilt als eine der häufigsten Frauenkrankheiten und als eine der Hauptursachen für Unfruchtbarkeit (siehe separater Beitrag).

Im Krankenhaus riet man ihr zu einem minimalinvasiven Eingriff, bei dem das Gewebe untersucht und sogenannte Endometriose-Herde entfernt werden sollten. Sie stimmte zu. „Dabei wusste ich im Grunde noch gar nicht, was Endometriose überhaupt ist. Ich wollte einfach die Schmerzen loswerden“, erklärt Melanie A. Der Verdacht bestätigte sich: Die Endometriose-Herde befanden sich unter anderem an der Blasenwand und am Bauchfell.

Drei Tage nach dem Eingriff wurde sie entlassen. „Von da an hatte ich ständig Schmerzen, mein Unterleib brannte regelrecht. Ich konnte kaum noch arbeiten und war häufig krankgeschrieben. Die Kreislaufzusammenbrüche hatte ich jetzt fast jeden Monat.“ Sie konsultierte einen weiteren Arzt, der sie ins Endometriose-Zentrum nach Esslingen überwies. Hier wurden weitere Herde entdeckt, eingewachsen an der Gebärmutterwand. Sie erhielt den Rat, erneut eine Hormontherapie mit einer speziellen Pille zu beginnen. Außerdem eine Schmerztherapie. Doch auch diese Pille vertrug sie nicht. „Zusätzlich zu den Bauchschmerzen bekam ich wieder Migräne und die zusätzlichen Schmerzmittel haben mich völlig sediert. Ich musste mich ständig hinlegen und war erschöpft.“ Nach 13 Monaten setzte sie die Pille wieder ab.

Eine Reha sollte die Wende bringen. Drei Wochen in einer spezialisierten Klinik. Hier gab es Bewegungstherapie, Ernährungsschulungen, psychologische Gespräche, aber auch Darmspülungen. „Die Wochen waren sehr intensiv“, resümiert Melanie A. Im positiven Sinn? „Leider nicht nur.“ Denn in der Reha kam sie mit Frauen in Kontakt, die noch mehr gelitten hatten als sie selbst. „Bei manchen mussten Teile des Darms entfernt werden. Andere hatten verengte Harnleiter. Manche Frauen waren jünger als ich und hatten sich die Gebärmutter entfernen lassen. Das war sehr belastend.“

Und so beeinträchtigt und bestimmt die Endometriose nach wie vor ihr Leben. „Ich kann nicht mehr Vollzeit arbeiten. Ich kann nicht mehr so viel Sport machen, wie ich möchte. Ich merke selbst, dass ich launisch geworden bin und einfach nur müde.“ Dabei gibt es wenig, das sie noch nicht ausprobiert hat. Ob Osteopathie oder alternative Medizin. Auch ihre Ernährung hat sie umgestellt. Kein Weizen, keine Kartoffeln, keine Milchprodukte, keine Schokolade. Stattdessen viel Obst, viel Gemüse. „Eine Verbesserung habe ich aber nicht bemerkt.“

Recherchiert man über Endometriose, liest man schnell von einer weiteren „Therapieempfehlung“: eine Schwangerschaft. „Das hat mir auch schon ein Frauenarzt vorgeschlagen, weil der Zyklus dadurch unterbrochen wird. Aber ein Kind als Therapie!? Das halte ich für einen Witz. Es ist unvorstellbar in dieser Situation noch ein Kind großzuziehen. Und die Krankheit ist nicht heilbar, es kann also sein, dass sie nach einer Schwangerschaft doch wiederkommt.“

Auch ihre Partnerschaft leidet unter der Erkrankung. Sexualität ist nur noch unter Schmerzen möglich. Ihr Umfeld reagiert hilflos. „Oft wird das Thema gemieden. Teilweise kommen auch rhetorische Fragen wie: Wann hört das denn endlich mal auf? Das klingt wie ein Vorwurf – als würde mein Umfeld mehr leiden als ich.“

Mittlerweile ist Melanie A. zu 20 Prozent schwerbehindert. Ständig ist sie auf der Hut vor der nächsten Schmerzattacke, hat Angst vor einem Zusammenbruch. Dazu kommt die eine Woche im Monat – mit Krämpfen, Rückenschmerzen und Beinen, die sich anfühlen, als seien sie gelähmt. „Häufig kann ich dann nicht mal Auto fahren. Ich kann mich nur mit einer Wärmflasche hinlegen und hoffen, dass es aufhört.“

Wie soll es weitergehen? „Natürlich wünsche ich mir eine Therapie, die die Schmerzen lindert“, sagt die 32-Jährige. „Bis dahin versuche ich, die Krankheit anzunehmen und mich nicht mehr dafür zu schämen.“ Zu schämen? „Das ist ein sensibler Bereich, über den man nicht leicht redet. Das ist was anderes als Schmerzen in der Schulter zu haben. Man schämt sich einfach.“ Und dabei sei doch jede zehnte Frau betroffen. „Es ärgert mich, dass nicht mehr geforscht wird. Auch deshalb habe ich jetzt angefangen, offen damit umzugehen. Das darf kein Tabuthema bleiben.“