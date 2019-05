Die Sanierung ermöglicht viele neue Bestattungsformen und außerdem auch sichere Wege für Besucher.

Ein Friedhof sollte ein würdiger Ort der Trauer, aber auch der Begegnung sein. Mit der Sanierung in Hermaringen habe man das nun geschaffen, findet Bürgermeister Jürgen Mailänder. Sowohl technisch als auch gestalterisch könne sich der Friedhof sehen lassen. Der Meinung waren auch die Gemeinderäte, die zu einer Abschlussbesichtigung vor Ort waren. Landschaftsarchitekt Wolfgang May wurde dabei hoch gelobt, nicht zuletzt dafür, dass es ihm gelungen ist, die Kostenberechnung deutlich zu unterschreiten. Dabei hatte man sogar noch zusätzliche Maßnahmen in den Katalog aufgenommen.

Die Sanierung des Friedhofs stand geraume Zeit auf dem Wunschzettel der Gemeinde. Selbst die Hauptwege hatten sich im Laufe der Jahre zu Stolperfallen entwickelt. Aber auch neue Bestattungsformen waren gewünscht. Nun können die Bürger wählen zwischen der klassischen Erdbestattung oder einer Urnenbestattung in einem Grab, in der erweiterten Urnenwand, einem Grasfeld oder einem Baumgrab.

Einen eindeutigen Favoriten könne man dabei nicht ausmachen, Erdbestattungen würden aber inzwischen eher zur Seltenheit, erläuterte die Verwaltung.

Die Frage war nun, ob zu den 32 Baumgräbern (jeweils acht um einen Baum) noch weitere hinzukommen sollen. Derzeit lasse sich die Nachfrage noch nicht so richtig einschätzen. Die Räte hatten die Entscheidung auch von der finanziellen Situation abhängig gemacht. Nachdem aber sogar noch Geld aus dem Zuschuss übrig ist und die Gemeinde somit nur einen geringen Eigenanteil bezahlen müsste, entschied man sich, um jeden der vier Bäume weitere acht Baumgräber anzulegen. Es sei sinnvoll die Arbeiten gleich zu erledigen, damit dann auch mal wieder Ruhe auf dem Friedhof einkehre.

Großzügiger Zuschuss

Aus Kostengründen war die Friedhofssanierung über Jahre immer wieder aufgeschoben worden. Eine großzügige Zuschussförderung habe es Hermaringen schließlich leichter gemacht, im großen Stil zu sanieren, so der Bürgermeister.

Die Gesamtkosten hatte man auf 550 000 Euro berechnet, laut der Abrechnung wurden 482 000 Euro ausgegeben. Hinzu kamen Kosten für die Erneuerung der Friedhofstore und der Mauer, die nicht gefördert werden, und auch zusätzliche Parkplätze waren nicht im Zuschussantrag enthalten. Dennoch liegt der Eigenanteil der Gemeinde mit rund 148 000 Euro sogar noch niedriger als erwartet (190 000 Euro). Da fiel es leicht, noch 17 000 Euro für Unterhaltungsmaßnahmen an der Aussegnungshalle zu investieren, die einen neuen Anstrich und eine Dachreinigung bekommen hat.