Gussenstadt Weinfest lockte zahlreiche Besucher

Gussenstadt / HZ

Mehrere hundert Besucher folgten am Freitag dem vom Musikverein ausgerufenen Motto „Warten aufs Oktoberfest“ und kamen in die Eichholzhalle.

Zur Unterhaltung gab es spritzige Blasmusik mit „Ob8Blech“. Für den Wettbewerb im Maßkrugschieben meldeten sich sechs Teams – je näher der Maßkrug an der Zielmarke war desto mehr Punkte wurden vergeben. Am Ende setzte sich das Team „Air Pumps“ (bestehend aus Mitgliedern des TSV Gussenstadt) durch. An der Dirndlprämierung hatten viele Damen teilgenommen. Juroren waren alle Besucher des Abends. Siegerin wurde in diesem Jahr Veronika Herrmann aus Gussenstadt.

Am Samstag ging es mit der Partyband „Brenztal Power“ weiter. Es dauerte nicht lange bis die Besucher zum Mitschunkeln und Mitklatschten auf den Tischen und Bänken standen. Am Sonntag, dem Tag der Blasmusik, wurden die Besucher vom Musikverein Königsbronn, der Jugendkapelle Gussenstadt und den Musikfreunden aus Gerstetten unterhalten. 2019 feiert der Musikverein seinen 100. Geburtstag. Das Jubiläum wird am letzten Juliwochenende mit einem Festwochenende und einem Kreismusikfest begangen.