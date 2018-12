Katzenstein Weihnachtsstimmung auf Burg Katzenstein

Katzenstein / hz

Auf Burg Katzenstein war am Wochenende wieder der „romantische Weihnachtsmarkt“ angesagt.

Eine Burg eignet sich hervorragend für einen Weihnachtsmarkt. Den Besuchern auf der mit 6000 Lichtern geschmückten Burg Katzenstein dürfte dies am Wochenende einmal mehr bewusst geworden sein: Bei der „romantischen Burgweihnacht“ war am Samstag und Sonntag wieder einiges geboten. Und das nicht nur an den Ständen. Für Kinder wurde das Stück „Zwerg Quax“ gezeigt, außerdem wurden sie vom Nikolaus überrascht.

Ebenfalls ein Hingucker waren die Feuershow der Gruppe Lumen Noctis und die Vorführung der Geschichte von Maria und Josef auf Herbergssuche. Eine zweite Auflage des Weihnachtsmarkts folgt am Wochenende, 22. und 23. Dezember, am Samstag von 14 bis 21 Uhr, am Sonntag von 11 bis 18 Uhr.