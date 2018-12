Birkenried Weihnachten wie in Südamerika

Birkenried / pm

Veronica Gonzalez gastiert am kommenden Sonntag auf der Bühne im Kulturgewächshaus.

„Navidad Latina“ lautet das Motto eines Konzerts mit Veronica Gonzalez am Sonntag, 16. September, ab 14 Uhr im Kulturgewächshaus Birkenried. Die Sängerin will dem Publikum bei dieser Gelegenheit nahebringen, wie Weihnachten in Südamerika auf harten Kirchenbänken klingt und welch schöne Rituale es dort gibt. So erklingen bekannte Weihnachtslieder in neuem Glanz. Nicht weniger festlich, aber rhythmisch getrieben von der fellbespannten Bombo der Charango( Indianermandoline), den Quenas (Andenflöten) und den Zampoñas ( Panflöten). Und Saitenklänge entlockt aus sie einem Corpus, den man hier anfangs für eine Fliegenfalle hielt, der später in beinahe allen südamerikanischen Haushalten hing, mittlerweile aber vom i-pod abgelöst wurde – die Rede ist von der Gitarre.

Veronica Gonzalez nimmt die Konzertbesucher auf eine Reise durch Lateinamerika mit, wo die Menschen ihre überschäumende Freude über die Geburt Jesu mit Singen und Tanzen zum Ausdruck bringen. Von der Karibik bis nach Feuerland, von den Höhen der Anden im Westen des Subkontinents bis hinunter zu Stränden am Pazifischen Ozean werden in heiteren, melodienreichen Liedern Dankgebete artikuliert.