Kreis Heidenheim Wegen Insektensterben: „Bitte nicht Rasenmähen!“

Kreis Heidenheim / hz

Der Vorsitzende des Bienenzüchtervereins, Manfred Kornmann, appelliert an Landwirte und Kommunen.

„Lassen sie bitte die Ränder an Feldern, Wegen und Wälder stehen! Die Insekten danken es Ihnen, denn was ist unsere Welt, wenn es keine Insekten mehr gibt?“ Mit diesem Appell wendet sich der Vorsitzende des Bezirksbienenzuchtvereins Neresheim/Härtsfeld, Manfred Kornmann, an Landwirte, Kommunen und Landkreise.

Lebensraum ist zu klein

Wie man von allen Seiten höre, schreibt Kornmann, stehe es um die Insektenwelt nicht gerade gut. „Angeblich sollen 75 Prozent unserer Insekten verschwunden sein, und die Rote Liste der bedrohten Insekten wird immer länger“, schreibt der Bienenzüchter. Einer der vielfältigen Gründe sei die Verkleinerung der Lebensräume. Damit es den Insekten gut gehe, brauchten sie aber ständig eine lückenlose Versorgung mit Pollen und Nektar. „Die Natur hat dies eingerichtet, aber der Mensch hat es verändert“, so Kornmanns Kritik weiter.

Um die dadurch entstehenden negativen Auswirkungen auszugleichen, sei es wichtig, die Pflanzen an Feld-, Wald- und Wegrändern nicht zu mähen.