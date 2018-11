Kreis Heidenheim Weg im Eselsburger Tal zwei Tage gesperrt

Kreis Heidenheim / pm

Am Freitag und Samstag wird der Weg im Eselsburger Tal voll gesperrt wegen Fällarbeiten.

Am Freitag 30. November und Samstag 1. Dezember werden hinter dem dem Hallenbad Jurawell Bäume gefällt. Der Weg ins Eselsburger Tal während diese Zeit gesperrt. Fußgänger und Radler können auf die angrenzende Wiese ausweichen.

Am Freitag 7. und Samstag 8. Dezember wird am Buigen im südlichen Teil der Abteilung Ringwall ebenfalls Holz eingeschlagen. Hier gibt es keine Umleitung, da die Brenz ganz dicht an den Waldweg herankommt. Für diese Zeit ist der Talweg voll gesperrt. Besucher werden gebeten, während der zwei Tage auf die Eselsburger Straße auszuweichen oder den Wanderweg des SAV auf dem Buigen zu benutzen.