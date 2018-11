Steinheim Wasserversorgung: Gemeinde darf jetzt Gewinne machen

Steinheim / Carolin Wöhrle

Bislang durfte Steinheim mit der Wasserversorgung keine Gewinne erzielen. Passiert ist es trotzdem. Künftig wird es erlaubt sein.

Zwei Eigenbetriebe gehören zur Gemeinde Steinheim: die Abwasserbeseitigung und die Wasserversorgung. Beide Eigenbetriebe durften bislang keine Gewinne erzielen. Bei der Abwasserentsorgung ist das generell für alle Kommunen so vorgeschrieben. Hier muss immer ein Ausgleich über Gebührensenkungen oder -erhöhungen geschaffen werden. Bei der Wasserversorgung sieht das anders aus: Hier kann die Gemeinde in ihrer Satzung vorsehen, dass der Eigenbetrieb Gewinne machen darf. Bislang hatte das ein Passus der Betriebssatzung allerdings verboten. So musste die Gemeinde zwar Körperschaftssteuer bezahlen, ersparte sich aber die Gewerbesteuer.

Schon seit Jahren Gewinne

Das Problem: Obwohl es laut Satzung nicht vorgesehen war, erzielte die Gemeinde mit ihrem Eigenbetrieb Wasserversorgung schon seit Jahren Gewinne. Zum 31. Dezember 2017 betrug der Gewinnvortrag 85 574 Euro.

Der Gemeinderat musste sich deshalb nun entscheiden: Darf die Gemeinde mit der Wasserversorgung künftig Gewinne machen und einen Teil davon abschöpfen? „Das wäre eine Regelung für den Fall, dass Gewinne einmal deutlich höher ausfallen als das, was wir geplant hatten“, erklärte Kämmerer Holger Weise in der jüngsten Gemeinderatssitzung. Fällig werden würde in einem solchen Fall dann aber Gewerbesteuer.

Mathias Brodbeck (FWV): „Es ist natürlich immer ärgerlich, wenn man Gefahr läuft, dass ein Teil an den Fiskus geht. Aber wenigstens würde in einem solchen Fall dann ein Teil auch der Gemeinde zugute kommen.“ Dennoch solle der Grundsatz nach wie vor bleiben, dass ein neutrales Ergebnis über die Anpassung der Gebühren erzielt wird: „Es darf daraus kein verkapptes Abschöpfen von Geldern werden.“

Das sahen auch Brodbecks Kollegen im Gremium so. Der Gemeinderat stimmte für die Anpassung der betroffenen Satzungen für die Wasserversorgung.

Was ist ein Eigenbetrieb?

Eigenbetriebe sind kommunale Unternehmen, die keine eigene Wirtschaftsführung haben. Sie sind aus der Haushaltssatzung der Gemeinde ausgegliedert und bilden ein eigenes kommunales Sondervermögen.

Die meisten Eigenbetriebe sind für die Bereiche der Daseinsfürsorge zuständig. Dazu gehören beispielsweise die Abwasserbeseitigung, die Wasserversorgung oder die Stromversorgung. Fast ein Fünftel aller Krankenhäuser in Deutschland sind ebenfalls Eigenbetriebe.